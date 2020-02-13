Bir Zamanlar Çukurova 55. bölüm canlı izle! – ATV
Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova 55. bölüm izle! ATV ekranların her bölümüyle sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’da bu hafta büyük heyecan yaşanacak. Dizide bu hafta, konakta iki aile karşı karşıya gelecek. Müjgan’ın fuları bulunca Züleyha’nın kapısına dayanacak. Yılmaz ise yaptığı anlaşmayla Çukurova’da büyük bir başarıya imza atacak. Bu başarıyı gören Hünkar ise kıskançlık krizine girecek. Fekeli’nin söylediği gerçeklerle herkesi şok edecek. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 55. bölüm izleme ekranı!
Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 55. bölüm izle! Dizide bu hafta; Müjgan gerçekleri öğrenirken Yılmaz ve Züleyha için hayat artık çok daha zor olacak. Yılmaz yaptığı anlaşmayla Çukurova'da adını bir kez daha duyuracak. Fekeli geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını sorgulamaya başlarken, Behice ise onu yalnız bırakmayacak. Bir Zamanlar Çukurova 55. bölüm tek parça izleme ekranına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte, Bir Zamanlar Çukurova izleme sayfası!
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 55. BÖLÜM İZLE!
Bir Zamanlar Çukurova 55. bölüm bu akşam saat 20:00'den itibaren ATV'den izlenebilecek.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA BU HAFTA!
Müjgan, otomobilin içinde Züleyha'nın sabah boynunda gördüğü fuları bulunca, konakta yine iki aile karşı karşıya gelir. Müjgan, elinde Züleyha'nın fuları ile kapıya dayanınca Demir de Züleyha'ya hesap sorar. Müjgan ise ne olursa olsun, ikisinin görüştükleri fikrinden vazgeçmeyecektir. Konağın bahçesinde beklemedikleri anlarda karşılaşan Yılmaz ve Züleyha için de hayat gittikçe daha zor hale gelir.
Yılmaz, İtalyanlarla yaptığı sulama sistemleri anlaşması ile Çukurova'da günün adamı haline gelir. Bir yandan Vali tarafından başarısı kutlanırken bir yandan da gelen siparişleri yetiştirmeye çalışır. Onun bu başarısına en çok, zamanında Demir'in sanayileşme isteklerinin hepsini geri çeviren Hünkar bozulur. Bir an önce Yamanların da sanayi yatırımı yapması gerektiğini söyler.
Saniye annesi ile hayata yeniden tutunan Üzüm, aynı onun gibi olmak ister. Onunla birlikte işe de giden Üzüm, herkesin mutluluk kaynağı haline gelmiştir. Çetin ile bir an önce evlenmeyi bekleyen Gülten, durumu abisi Gaffur da öğrensin istemektedir.
Bir yandan Yılmaz'ın yaptığı uluslararası anlaşmanın getirdiği yoğun işlerle uğraşan Fekeli, bir yandan da kalp krizinin ardından hayat muhasebesine başlamıştır. Behice ise Fekeli'yi yalnız bırakmamak için konağa tamamen yerleşip; evin hanımı gibi davranmaya başlar. Fekeli, tüm Çukurova'nın katıldığı bir organizasyonda sahneye çıkar ve öyle bir şey söyler ki, Behice mutluluktan, Hünkar şaşkınlıktan donakalır!
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