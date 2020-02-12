Kuruluş Osman 10. bölüm canlı izle! – ATV
Kuruluş Osman 10. bölüm izle! ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 10. bölüm canlı izle! Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman’da bu hafta heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dizide bu hafta; Moğol tehlikesinin kapıda olduğunu gören Dündar Bey, obanın teyakkuza geçmesini istedi. Moğolların Söğüt’e geldiğini gören Osman ne yapacak? Alişar Bey ise obada Dündar Bey’e meydan okuyacak. Obada dengeler değişirken, Sofia’nın planı Alişar Bey’i Osman’a karşı kışkırtmak olacak. İşte, Kuruluş Osman 10. bölüm izleme ekranı!
Kuruluş Osman izle! Kuruluş Osman 10. bölüm canlı izle! ATV'de her Çarşamba akşamı izleyenleri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'da bu hafta obada işler karışıyor. Sofia tarafından kışkırtılan Alişar Bey, hem Bala Hatun'u isterken hem de obada düzeni bozacak. Moğol tehlikesi yaklaşırken Dündar Bey'in hamlesi ne olacak? Bunu öğrenen Osman ne yapacak? İşte, Kuruluş Osman 10. bölüm izleme sayfası…
KURULUŞ OSMAN 10. BÖLÜM İZLE!
KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA NELER YAŞANACAK?
Alişar'ın adamları tarafından pusuya düşürülen Gündüz, ağır yaralı vaziyette Kayı obasındadır. Osman ağabeyine saldıranları yakalamak için harekete geçerken, Şeyh Edebalı, Bala'yı isteyen Alişar'ı reddeder.
Müneccim Abdül kılığında Alişar Bey'i etkisi altına alan Yannis, Sofia'yla birlikte Alişar Bey'i Osman'a ve Şeyh Edebalı'ya karşı kışkırtır. Kayı obasına giden Alişar Bey, Dündar Bey'e meydan okuyarak kendisinden çalınan altınların iadesini talep eder.
Moğol tehlikesini sezen ve Kayıların geleceğini tehlikede gören Dündar Bey, obanın teyakkuza geçmesini ister. Osman'ın ise farklı bir planı vardır. Moğolların Söğüt'e geldiğini öğrenen Osman ne yapacak? Gündüz kurtulabilecek mi? Yannis ve Sofia'yla ittifak arayan Alişar Bey'in yeni hamlesi ne olacak?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Alperen Duymaz’ın sevgilisi bakın kimmiş!
- İşte Fahriye Evcen'in hayatını kaybeden babası
- Ünlü çiftin dikkat çeken yaş farkı!
- Can Yaman'ın annesi herkesi şaşkına çevirdi
- Mert Öcal sosyal medyayı salladı
- Şarkıcı Ferhat Tunç'un hapis cezası onandı
- Çocuklar Duymasın dizisinin Gönül'ü son haliyle şaşırttı
- Demet Özdemir’in ortaya çıkan fotoğrafları şok etti!
- Paylaşımı ele verdi! İşte Hadise’nin sevgilisi
- Eren Talu kimdir? İşte Defne Samyeli'nin eski eşi...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kuruluş Osman 10. bölüm canlı izle! – ATV
- Emeklilere 368 TL ek ödeme! SGK, SSK, Bağ-Kur 2020 emeklilik düzenlemesi kapıda! Yaşa göre maaş…
- Sivas’ta yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Sivas kar tatili oldu mu? Valilik MEB tatil açıklamaları…
- 13 Şubat Perşembe Van kar tatili var mı? Van yarın okullar tatil mi? Van Valiliği MEB açıklamaları!
- 13 Şubat Bitlis’te yarın okullar tatil mi? Bitlis kar tatili için son açıklama geldi!
- Elazığ’da okullar ne zaman açılacak? Elazığ okullar tatil mi? Elazığ Valiliği MEB son dakika açıklaması!
- Trabzon kar tatili var mı? 13 Şubat Perşembe Trabzon’da yarın okullar tatil mi? Trabzon Valiliği MEB…
- 2020 KPSS ne zaman? KPSS 2020/1 başvuru tarihleri ne zaman? Lisans mezunları için KPSS başvuru tarihleri!
- KPSS sınav tarihleri ve sınav takvimi belli oldu! 2020 KPSS ne zaman?
- Emekliye 355 TL zam müjdesi! 2000 sonrası SSK, Bağ-Kur emekli intibak yasası son durum nedir?
- 2020 Patara yılı ilan edildi! Patara nerede? Patara nasıl gidilir?
- Cem Yılmaz kaç yaşında? Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya yaş farkı kaç?