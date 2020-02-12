Kuruluş Osman 10. bölüm izle! ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 10. bölüm canlı izle! Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman’da bu hafta heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dizide bu hafta; Moğol tehlikesinin kapıda olduğunu gören Dündar Bey, obanın teyakkuza geçmesini istedi. Moğolların Söğüt’e geldiğini gören Osman ne yapacak? Alişar Bey ise obada Dündar Bey’e meydan okuyacak. Obada dengeler değişirken, Sofia’nın planı Alişar Bey’i Osman’a karşı kışkırtmak olacak. İşte, Kuruluş Osman 10. bölüm izleme ekranı!

Kuruluş Osman izle! Kuruluş Osman 10. bölüm canlı izle! ATV'de her Çarşamba akşamı izleyenleri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'da bu hafta obada işler karışıyor. Sofia tarafından kışkırtılan Alişar Bey, hem Bala Hatun'u isterken hem de obada düzeni bozacak. Moğol tehlikesi yaklaşırken Dündar Bey'in hamlesi ne olacak? Bunu öğrenen Osman ne yapacak? İşte, Kuruluş Osman 10. bölüm izleme sayfası…

KURULUŞ OSMAN 10. BÖLÜM İZLE!

KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA NELER YAŞANACAK?

Alişar'ın adamları tarafından pusuya düşürülen Gündüz, ağır yaralı vaziyette Kayı obasındadır. Osman ağabeyine saldıranları yakalamak için harekete geçerken, Şeyh Edebalı, Bala'yı isteyen Alişar'ı reddeder.

Müneccim Abdül kılığında Alişar Bey'i etkisi altına alan Yannis, Sofia'yla birlikte Alişar Bey'i Osman'a ve Şeyh Edebalı'ya karşı kışkırtır. Kayı obasına giden Alişar Bey, Dündar Bey'e meydan okuyarak kendisinden çalınan altınların iadesini talep eder.

Moğol tehlikesini sezen ve Kayıların geleceğini tehlikede gören Dündar Bey, obanın teyakkuza geçmesini ister. Osman'ın ise farklı bir planı vardır. Moğolların Söğüt'e geldiğini öğrenen Osman ne yapacak? Gündüz kurtulabilecek mi? Yannis ve Sofia'yla ittifak arayan Alişar Bey'in yeni hamlesi ne olacak?