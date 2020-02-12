12 Şubat 2020, Çarşamba
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Hale Soygazi Seda Sayan'a açtığı davayı kazandı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 12.02.2020
SEDA SAYAN O DAVAYI KAYBETTİ!

'ın yıllar önce sunuculuğunu yaptığı “Seda ve Uğur’la Artık Susma” programına konuk olan , 'nin annesi olduğunu ve bir günlükken kendisini evlatlık verdiğini iddia etmişti. Bu iddialar sonrası 1 liralık sembolik tazminat davası açan usta oyuncu Hale Soygazi, Seda Sayan’a açtığı kazandı.

Yıllar önce "Seda ve Uğur'la Artık Susma" programına konuk olan , 1 günlükken evlatlık verildiğini ve annesinin de olduğunu öne sürmüştü. Bu iddialar üzerine Soygazi, mahkemeye başvurarak tazminat davası açmıştı. DNA testi sonucunda, Soygazi ve Şar arasında biyolojik bağ bulunmadığı tespit edilmişti.

Hürriyet'in haberine göre; davanın İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen son duruşmasında , bestekar Mehmet Yüzüak ile programın yayınlandığı TV kanalı ve prodüksiyon şirketinin 1 lira manevi tazminat ödemesine ve ayrı ayrı kınanmalarına karar verildi.

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