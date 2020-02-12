Hale Soygazi Seda Sayan'a açtığı davayı kazandı
Seda Sayan'ın yıllar önce sunuculuğunu yaptığı “Seda ve Uğur’la Artık Susma” programına konuk olan Murat Şar, Hale Soygazi'nin annesi olduğunu ve bir günlükken kendisini evlatlık verdiğini iddia etmişti. Bu iddialar sonrası 1 liralık sembolik tazminat davası açan usta oyuncu Hale Soygazi, Seda Sayan’a açtığı kazandı.
Yıllar önce "Seda ve Uğur'la Artık Susma" programına konuk olan Murat Şar, 1 günlükken evlatlık verildiğini ve annesinin de Hale Soygazi olduğunu öne sürmüştü. Bu iddialar üzerine Soygazi, mahkemeye başvurarak tazminat davası açmıştı. DNA testi sonucunda, Soygazi ve Şar arasında biyolojik bağ bulunmadığı tespit edilmişti.
Hürriyet'in haberine göre; davanın İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen son duruşmasında Seda Sayan, bestekar Mehmet Yüzüak ile programın yayınlandığı TV kanalı ve prodüksiyon şirketinin 1 lira manevi tazminat ödemesine ve ayrı ayrı kınanmalarına karar verildi.
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