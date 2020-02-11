EDHO 156. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz tek parça kesintisiz izle! | ATV
EDHO 156. bölüm izle! ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz tek parça kesintisiz izleme sayfası dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. EDHO’da bu hafta; Nasuh’u tuzağa düşüren Hızır’ın yeni hedefi Tufan oldu. Tufan’ı bitirmeye karar veren Hızır, Bicolar’ın mekanına da baskın yapmaya karar verdi. Oğlunun ölümünden Hızır’ı sorumlu tutan Bahar ise intikam ateşiyle hiç beklenmedik bir hamlede bulundu. EDHO 156. bölüm tek parça izlemek isteyenler dizi hakkında araştırma yapıyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. bölüm izleme ekranı…
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. bölüm tek parça izle! ATV'nin reyting rekortmeni dizisi EDHO 156. bölüm izle! Salı akşamlarının zirvede yer alan dizisi EDHO'da bu hafta nefes kesen gelişmeler yaşandı. Girdiği savaşta düşmanlarına büyük zararlar veren Hızır, şimdi de ailesini korumak için büyük bir mücadeleye girdi. İntikam ve düşmanlıklarının körüklendiği son bölümde, Tufan'a aktarılacak paraya el konuldu. Bicoların deposuna yapılan baskında silahlar konuştu. EDHO 156. bölüm izleme linkine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. bölüm tek parça kesintisiz izleme sayfası!
EDHO 156. BÖLÜM İZLE!
Aşağıda bulunan linke tıklayarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz 156. bölümü tek parça kesintisiz izleyebilirsiniz.
EDHO 156. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
DİZİDEN ÖZEL SAHNELER!
EDHO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Nasuh'u tuzağa düşürerek sorguya alan Hızır'ın planı, asıl patronun piyonlarını üzerine salmak yerine onu öldürmek için ortaya çıkmasıdır. Bunun mümkün olabilmesi adına yapılacak hamle ise Tufan'a silah üretmesi için aktarılacak olan paraya el koymak olacaktır.
Paraların el değiştirmesinin yeteri kadar sorun çıkaracağı ortamda, gözü kara Bicoların harekete geçmesini sağlayacak herhangi bir kaybın yaşanmaması gerekmektedir; fakat işler planlandığı gibi gitmez. Hızır'ın, baskını gerçekleştirecek olan ekibi, bu konuda uyarmasına rağmen basılan mekandan paralarla birlikte önemli bir cenaze de çıkacaktır.
Böylece girdiği savaşın düşman hattında bir cephe daha açılan Hızır'ın, ailesini korumak için büyük çaba sarf etmesi gerekecektir. Tüm bu yaşananlardan sonra hali hazırda oğlunun ölümünden Çakırbeylileri sorumlu tutan Bahar'ın, ailesinden birinin daha kaybıyla içinde büyüyen intikam ateşi, düşmanlarını yakmaya yetecek hale gelmiştir.
Hem paralarını hem de bir aile ferdini kaybeden Bicoların hedefinde ise sadece Hızır olmayacaktır. Düşman bellediği Boran'ın usul usul kalbini fetheden Demet için de intikam almak için en doğru zamandır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Hülya Avşar'ın ilk eşi bakın kim çıktı?
- Eski hali şok etti! Meğer estetik harikasıymış
- Timuçin Esen’in eşi bakın kim çıktı!
- EDHO’nun Tipi’si bu rolüyle herkesi şaşırttı!
- Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı!
- Serenay Sarıkaya hakkında ilk kez konuştu! Tiye aldı
- Kuruluş Osman 10. son bölüm fragmanı izle!
- Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kim çıktı!
- Hercai 32. yeni bölüm fragmanı izle
- Kuruluş Osman’a bomba transfer!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EDHO’nun Tipi’si Savaş Özdemir’in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı! Savaş Özdemir kimdir?
- Gümüşhane kar tatili var mı? 12 Şubat Gümüşhane yarın okullar tatil mi? Gümüşhane Valilik MEB açıklamaları…
- Kırşehir Bolu 12 Şubat kar tatili oldu mu? Kırşehir Bolu’da yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı!
- Amasya’da yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Amasya kar tatili açıklaması geldi mi?
- 12 Şubat Erzurum kar tatili oldu mu? Erzurum’da yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı!
- Fenerbahçe Kırklarelispor canlı izle! | Video
- EDHO 156. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz tek parça kesintisiz izle! | ATV
- 12 Şubat Sivas kar tatili var mı? Sivas’ta yarın okullar tatil mi? Sivas son dakika tatil…
- 12 Şubat kar tatili olan iller listesi! Kar tatili yarın nerelerde var? İşte Valilik MEB açıklamaları…
- Kayseri’de 12 Şubat yarın okullar tatil mi? Kayser kar tatili haberi geldi mi? Kayseri Valiliği MEB…
- TEB’den 2500 TL promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücretleri ne kadar? Promosyon için en iyi teklif hangi bankada?
- Engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı! MEB Engelli öğretmen atama sonuçları sorgulama!