EDHO 156. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz tek parça kesintisiz izle! | ATV

EDHO 156. bölüm izle! ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz tek parça kesintisiz izleme sayfası dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. EDHO’da bu hafta; Nasuh’u tuzağa düşüren Hızır’ın yeni hedefi Tufan oldu. Tufan’ı bitirmeye karar veren Hızır, Bicolar’ın mekanına da baskın yapmaya karar verdi. Oğlunun ölümünden Hızır’ı sorumlu tutan Bahar ise intikam ateşiyle hiç beklenmedik bir hamlede bulundu. EDHO 156. bölüm tek parça izlemek isteyenler dizi hakkında araştırma yapıyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. bölüm izleme ekranı…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. bölüm tek parça izle! ATV'nin reyting rekortmeni dizisi EDHO 156. bölüm izle! Salı akşamlarının zirvede yer alan dizisi EDHO'da bu hafta nefes kesen gelişmeler yaşandı. Girdiği savaşta düşmanlarına büyük zararlar veren Hızır, şimdi de ailesini korumak için büyük bir mücadeleye girdi. İntikam ve düşmanlıklarının körüklendiği son bölümde, Tufan'a aktarılacak paraya el konuldu. Bicoların deposuna yapılan baskında silahlar konuştu. EDHO 156. bölüm izleme linkine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. bölüm tek parça kesintisiz izleme sayfası!

EDHO 156. BÖLÜM İZLE!

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EDHO 156. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

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EDHO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nasuh'u tuzağa düşürerek sorguya alan Hızır'ın planı, asıl patronun piyonlarını üzerine salmak yerine onu öldürmek için ortaya çıkmasıdır. Bunun mümkün olabilmesi adına yapılacak hamle ise Tufan'a silah üretmesi için aktarılacak olan paraya el koymak olacaktır.

Paraların el değiştirmesinin yeteri kadar sorun çıkaracağı ortamda, gözü kara Bicoların harekete geçmesini sağlayacak herhangi bir kaybın yaşanmaması gerekmektedir; fakat işler planlandığı gibi gitmez. Hızır'ın, baskını gerçekleştirecek olan ekibi, bu konuda uyarmasına rağmen basılan mekandan paralarla birlikte önemli bir cenaze de çıkacaktır.

Böylece girdiği savaşın düşman hattında bir cephe daha açılan Hızır'ın, ailesini korumak için büyük çaba sarf etmesi gerekecektir. Tüm bu yaşananlardan sonra hali hazırda oğlunun ölümünden Çakırbeylileri sorumlu tutan Bahar'ın, ailesinden birinin daha kaybıyla içinde büyüyen intikam ateşi, düşmanlarını yakmaya yetecek hale gelmiştir.

Hem paralarını hem de bir aile ferdini kaybeden Bicoların hedefinde ise sadece Hızır olmayacaktır. Düşman bellediği Boran'ın usul usul kalbini fetheden Demet için de intikam almak için en doğru zamandır.