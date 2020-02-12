12 Şubat 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Fahriye Evcen'in babası Ramazan Evcen hayatını kaybetti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 12.02.2020
FAHRİYE EVCEN'İN ACI KAYBI!

Oyuncu ’in babası hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl mide kanseri nedeniyle tedavi gören Ramazan Evcen durumunun fenalaşması nedeniyle geçtiğimiz yılın son aylarında hastanede tedavi altına alınmıştı. Acı haberi, Fahriye Evcen’in bir akrabası yaptığı paylaşımla duyurdu.

ile mutlu bir evliliği olan ve geçtiğimiz sene ilk çocuğu Karan'ı kucağına alan başarılı oyuncu 'in babası hayatını kaybetti.

ACI HABERİ YAKINLARI DUYURDU

Yakalandığı kanserden dolayı midesinin bir kısmı alınan , geçtiğimiz yılın son aylarında yeniden fenalaşmıştı. Bir süredir tedavisine hastanede devam edilen Ramazan Evcen hayatını kaybettiğini duyurdu.

HAYRANLARI YORUM YAĞMURUNA TUTTU

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in hayranlarının çok fazla yorum yapması üzerine, akrabaları paylaşımını sildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN