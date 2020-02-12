Fahriye Evcen'in babası Ramazan Evcen hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 12.02.2020
Oyuncu Fahriye Evcen’in babası Ramazan Evcen hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl mide kanseri nedeniyle tedavi gören Ramazan Evcen durumunun fenalaşması nedeniyle geçtiğimiz yılın son aylarında hastanede tedavi altına alınmıştı. Acı haberi, Fahriye Evcen’in bir akrabası yaptığı paylaşımla duyurdu.
Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan ve geçtiğimiz sene ilk çocuğu Karan'ı kucağına alan başarılı oyuncu Fahriye Evcen'in babası hayatını kaybetti.
ACI HABERİ YAKINLARI DUYURDU
Yakalandığı kanserden dolayı midesinin bir kısmı alınan Ramazan Evcen, geçtiğimiz yılın son aylarında yeniden fenalaşmıştı. Bir süredir tedavisine hastanede devam edilen Ramazan Evcen hayatını kaybettiğini duyurdu.
HAYRANLARI YORUM YAĞMURUNA TUTTU
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in hayranlarının çok fazla yorum yapması üzerine, akrabaları paylaşımını sildi.
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