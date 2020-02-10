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Türkiye'den olimpiyatlara katılan ilk kadın sporcular olan Halet Çambel ve Suat Fetheri Aşeni, 1936'da hangi spor branşında mücadele etmiştir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.02.2020 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020
TÜRKİYE'DEN OLİMPİYATLARA KATILAN İLK KADIN SPORCULAR OLAN HALET ÇAMBEL VE SUAT FETHERİ AŞENİ, 1936'DA HANGİ SPOR BRANŞINDA MÜCADELE ETMİŞTİR?

Türkiye'den olimpiyatlara katılan ilk kadın sporcular olan Halet Çambel ve Suat Fetheri Aşeni, 1936'da hangi spor branşında mücadele etmiştir? Kim Olmak İster 10 Şubat tarihli yarışmada Türkiye'den olimpiyatlara katılan ilk kadın sporcular olan Halet Çambel ve Suat Fetheri Aşeni, 1936'da hangi spor branşında mücadele etmiştir? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla yayınlanan Milyoner’de merak edilen soru ve cevaplar…

Türkiye'den olimpiyatlara katılan ilk kadın sporcular olan Halet Çambel ve Suat Fetheri Aşeni, 1936'da hangi spor branşında mücadele etmiştir? Kim Olmak İster 10 Şubat tarihli yarışmada Türkiye'den olimpiyatlara katılan ilk kadın sporcular olan Halet Çambel ve Suat Fetheri Aşeni, 1936'da hangi spor branşında mücadele etmiştir? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Milyoner'de merak edilen soru ve cevaplar…

A: Eskrim

B: Artistik Jimnastik

C: Uzun atlama

D: Cirit atma

Doğru cevap: Eskrim (A)

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