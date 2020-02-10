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Hangi ünlü kişinin doktora tezinde intihal yaptığı belirlenmiştir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.02.2020
HANGİ ÜNLÜ KİŞİNİN DOKTORA TEZİNDE İNTİHAL YAPTIĞI BELİRLENMİŞTİR?

Hangi ünlü kişinin doktora tezinde intihal yaptığı belirlenmiştir? Kim Milyoner Olmak İster 10 Şubat tarihli yarışmada Hangi ünlü kişinin doktora tezinde intihal yaptığı belirlenmiştir? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte, ’nun sunumuyla yayınlanan Milyoner’de merak edilen soru ve cevaplar…

Hangi ünlü kişinin doktora tezinde intihal yaptığı belirlenmiştir? Kim Milyoner Olmak İster 10 Şubat tarihli yarışmada Hangi ünlü kişinin doktora tezinde intihal yaptığı belirlenmiştir? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte, 'nun sunumuyla yayınlanan Milyoner'de merak edilen soru ve cevaplar…

A: Martin Luther King

B: Nelson Mandela

C: Mahatma Gandhi

D: Fidel Castro

Doğru cevap: Martin Luther King (A)

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