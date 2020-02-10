Hangi ünlü kişinin doktora tezinde intihal yaptığı belirlenmiştir? Kim Milyoner Olmak İster 10 Şubat tarihli yarışmada Hangi ünlü kişinin doktora tezinde intihal yaptığı belirlenmiştir? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla yayınlanan Milyoner’de merak edilen soru ve cevaplar…

Hangi ünlü kişinin doktora tezinde intihal yaptığı belirlenmiştir? Kim Milyoner Olmak İster 10 Şubat tarihli yarışmada Hangi ünlü kişinin doktora tezinde intihal yaptığı belirlenmiştir? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Milyoner'de merak edilen soru ve cevaplar…

A: Martin Luther King

B: Nelson Mandela

C: Mahatma Gandhi

D: Fidel Castro

Doğru cevap: Martin Luther King (A)