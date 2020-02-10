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1992'de kurulan İngiltere Premier Ligi'nde hangi takım şampiyonluk yaşamamıştır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.02.2020 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020
1992'DE KURULAN İNGİLTERE PREMİER LİGİ'NDE HANGİ TAKIM ŞAMPİYONLUK YAŞAMAMIŞTIR?

1992'de kurulan İngiltere Premier Ligi'nde hangi takım şampiyonluk yaşamamıştır? Kim Olmak İster 10 Şubat tarihli yarışmada 1992'de kurulan İngiltere Premier Ligi'nde hangi takım şampiyonluk yaşamamıştır? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla yayınlanan Milyoner’de merak edilen soru ve cevaplar…

1992'de kurulan İngiltere Premier Ligi'nde hangi takım şampiyonluk yaşamamıştır? Kim Olmak İster 10 Şubat tarihli yarışmada 1992'de kurulan İngiltere Premier Ligi'nde hangi takım şampiyonluk yaşamamıştır? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Milyoner'de merak edilen soru ve cevaplar…

Doğru cevap: Liverpool

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