10 Şubat 2020, Pazartesi
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Çok yaşayan bilmez şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.02.2020
ÇOK YAŞAYAN BİLMEZ ŞEKLİNDE BAŞLAYAN ATASÖZÜNÜN DEVAMI NASILDIR?

Çok yaşayan bilmez şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? Kim Olmak İster 10 Şubat tarihli yarışmada Çok yaşayan bilmez şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla yayınlanan Milyoner’de merak edilen soru ve cevaplar…

Çok yaşayan bilmez şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? Kim Olmak İster 10 Şubat tarihli yarışmada Çok yaşayan bilmez şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Milyoner'de merak edilen soru ve cevaplar…

A)Çok okuyan bilir

B)Çok dinleyen bilir

C)Çok konuşan bilir

D)Çok gezen bilir

Doğru Cevap: D)Çok gezen bilir

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