Çok yaşayan bilmez şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? Kim Milyoner Olmak İster 10 Şubat tarihli yarışmada Çok yaşayan bilmez şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla yayınlanan Milyoner’de merak edilen soru ve cevaplar…

Çok yaşayan bilmez şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? Kim Milyoner Olmak İster 10 Şubat tarihli yarışmada Çok yaşayan bilmez şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Milyoner'de merak edilen soru ve cevaplar…

A)Çok okuyan bilir

B)Çok dinleyen bilir

C)Çok konuşan bilir

D)Çok gezen bilir

Doğru Cevap: D)Çok gezen bilir