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Osmanlı Devleti'nde elektrikle çalışan ilk asansör nerede kullanılmaya başlanmıştır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 08.02.2020 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020
OSMANLI DEVLETİ'NDE ELEKTRİKLE ÇALIŞAN İLK ASANSÖR NEREDE KULLANILMAYA BAŞLANMIŞTIR?

Osmanlı Devleti'nde elektrikle çalışan ilk asansör nerede kullanılmaya başlanmıştır? Kim Olmak İster 8 Şubat bölümünde Osmanlı Devleti'nde elektrikle çalışan ilk asansör nerede kullanılmaya başlanmıştır? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...

Osmanlı Devleti'nde elektrikle çalışan ilk asansör nerede kullanılmaya başlanmıştır? Kim Olmak İster 8 Şubat bölümünde Osmanlı Devleti'nde elektrikle çalışan ilk asansör nerede kullanılmaya başlanmıştır? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner'de merak edilen sorunun yanıtı...

A: Dolmabahçe Sarayı

B: Pera Palas Oteli

C: Yıldız Sarayı

D: Galata Kulesi

Doğru cevap: Pera Palas Oteli (B)

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