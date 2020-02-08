Osmanlı Devleti'nde elektrikle çalışan ilk asansör nerede kullanılmaya başlanmıştır?
Giriş Tarihi: 08.02.2020 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020
Osmanlı Devleti'nde elektrikle çalışan ilk asansör nerede kullanılmaya başlanmıştır? Kim Milyoner Olmak İster 8 Şubat bölümünde Osmanlı Devleti'nde elektrikle çalışan ilk asansör nerede kullanılmaya başlanmıştır? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...
Osmanlı Devleti'nde elektrikle çalışan ilk asansör nerede kullanılmaya başlanmıştır? Kim Milyoner Olmak İster 8 Şubat bölümünde Osmanlı Devleti'nde elektrikle çalışan ilk asansör nerede kullanılmaya başlanmıştır? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner'de merak edilen sorunun yanıtı...
A: Dolmabahçe Sarayı
B: Pera Palas Oteli
C: Yıldız Sarayı
D: Galata Kulesi
Doğru cevap: Pera Palas Oteli (B)
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