Survivor Aycan Yanaç kimdir? Kadın futbolcu Aycan Yanaç nereli, kaç yaşında?
Survivor 2020 için geri sayım sürerken Acun Ilıcalı kadroları açıkladı. Ünlüler ve Gönüllüler formatı ile ekranlara gelecek olan Survivor 2020'de en çok dikkat çeken yarışmacılardan biri de kadın futbolcu Aycan Yanaç oldu. Peki, Survivor Aycan Yanaç kimdir? Kadın futbolcu Aycan Yanaç nereli, kaç yaşında? İşte Aycan Yanaç'ın hayatı...
Survivor 2020 için günler kaldı. Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı kadroları açıkladı. Ünlüler ve Gönüllüler formatıyla ekranlara gelecek olan Survivor 2020'nin kadrosunda dikkat çeken isimler var. O isimlerden biri de kadın futbolcu Aycan Yanaç oldu. Sosyal medyada çok konuşulan isim, Google üzerinden de yoğun şekilde aranıyor. Peki, Survivor Aycan Yanaç kimdir? Kadın futbolcu Aycan Yanaç nereli, kaç yaşında? İşte Aycan Yanaç'ın hayatı...
AYCAN YANAÇ KİMDİR?
Aycan Yanaç 21 Kasım 1998 doğumlu şu anda 1. FC Nürnberg II için Alman "Frauen Landesliga Nord - Bayern" (Bayanlar Ligi Kuzey - Bavyera) 'nda oynayan bir Türk-Alman kadın futboludur. Türkiye kadın U-19 milli takımında oynadı ve şu anda Türkiye kadın milli takımının bir üyesi
Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 tarihinde Almanya'nın Nürnberg kentinde, Göçmen anne ve babadan dünyaya geldi.
Yanac ileri pozisyonda oynuyor. Temmuz 2015'te Yanac, 1. FC Nürnberg'den Frauen-Regionalliga Süd'de (Güney Kadınlar Bölgesel Ligi) oynayan SpVgg Greuther Fürth kulübüne transfer oldu.
2014–15 ve 2015–16 sezonlarında on bir maç oynadı ve üç gol attı. Aynı yılın Aralık ayında önceki kulübüne geri döndü. Şu anda 1. FC Nürnberg II ile birlikte "Frauen Landesliga Nord - Bayern" (Bayanlar Ligi Kuzey - Bavyera) 'da oynuyor.
Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı.
2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer aldı
7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı
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