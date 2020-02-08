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Türkiye'yle kara sınırı olan ülkelerden kaç tanesinin Türkçedeki adı "tan" hecesiyle biter?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 08.02.2020
TÜRKİYE'YLE KARA SINIRI OLAN ÜLKELERDEN KAÇ TANESİNİN TÜRKÇEDEKİ ADI TAN HECESİYLE BİTER?

Türkiye'yle kara sınırı olan ülkelerden kaç tanesinin Türkçedeki adı "tan" hecesiyle biter? Kim Olmak İster 8 Şubat bölümünde Türkiye'yle kara sınırı olan ülkelerden kaç tanesinin Türkçedeki adı "tan" hecesiyle biter? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...

Türkiye'yle kara sınırı olan ülkelerden kaç tanesinin Türkçedeki adı "tan" hecesiyle biter? Kim Olmak İster 8 Şubat bölümünde Türkiye'yle kara sınırı olan ülkelerden kaç tanesinin Türkçedeki adı "tan" hecesiyle biter? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner'de merak edilen sorunun yanıtı...

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