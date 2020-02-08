Türkiye'yle kara sınırı olan ülkelerden kaç tanesinin Türkçedeki adı "tan" hecesiyle biter? Kim Milyoner Olmak İster 8 Şubat bölümünde Türkiye'yle kara sınırı olan ülkelerden kaç tanesinin Türkçedeki adı "tan" hecesiyle biter? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...

Türkiye'yle kara sınırı olan ülkelerden kaç tanesinin Türkçedeki adı "tan" hecesiyle biter? Kim Milyoner Olmak İster 8 Şubat bölümünde Türkiye'yle kara sınırı olan ülkelerden kaç tanesinin Türkçedeki adı "tan" hecesiyle biter? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner'de merak edilen sorunun yanıtı...