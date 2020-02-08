Bekir Aksoy yeniden baba oluyor
Giriş Tarihi: 08.02.2020
Bekir Aksoy, Beykoz Çavuşbaşı Kasrı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen etkinliğe katıldı. Geçtiğimiz sene meslektaşı Nazife Oğlakçıoğlu’yla dünyaevine giren Aksoy, yeniden baba olacağını açıladı.
Bekir Aksoy, önceki gün Beykoz Çavuşbaşı Kasrı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinliğe katıldı.
Geçtiğimiz sene meslektaşı Nazife Oğlakçıoğlu'yla dünyaevine giren oyuncu, "İkinci defa baba olacağım. Çocuğumuzu kucağımıza almayı sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.
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