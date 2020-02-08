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Bekir Aksoy yeniden baba oluyor

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 08.02.2020
YENİDEN BABA OLUYOR

, ’nde gerçekleştirilen etkinliğe katıldı. Geçtiğimiz sene meslektaşı ’yla dünyaevine giren Aksoy, yeniden baba olacağını açıladı.

, önceki gün 'nde gerçekleştirilen etkinliğe katıldı.

Geçtiğimiz sene meslektaşı 'yla dünyaevine giren oyuncu, "İkinci defa baba olacağım. Çocuğumuzu kucağımıza almayı sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.

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