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1980 yapımı "Superman 2" adlı filmde Clark Kent ve Lois Lane'in Daily Planet'te sohbet ettikleri sahnede arkadaki posterde Türkçe hangisi yazar?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 08.02.2020 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020
1980 YAPIMI SUPERMAN 2 ADLI FİLMDE CLARK KENT VE LOİS LANE'İN DAİLY PLANET'TE SOHBET ETTİKLERİ SAHNEDE ARKADAKİ POSTERDE TÜRKÇE HANGİSİ YAZAR?

1980 yapımı "Superman 2" adlı filmde Clark Kent ve Lois Lane'in Daily Planet'te sohbet ettikleri sahnede arkadaki posterde Türkçe hangisi yazar? Kim Olmak İster 8 Şubat bölümünde 1980 yapımı "Superman 2" adlı filmde Clark Kent ve Lois Lane'in Daily Planet'te sohbet ettikleri sahnede arkadaki posterde Türkçe hangisi yazar? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...

1980 yapımı "Superman 2" adlı filmde Clark Kent ve Lois Lane'in Daily Planet'te sohbet ettikleri sahnede arkadaki posterde Türkçe hangisi yazar? Kim Olmak İster 8 Şubat bölümünde 1980 yapımı "Superman 2" adlı filmde Clark Kent ve Lois Lane'in Daily Planet'te sohbet ettikleri sahnede arkadaki posterde Türkçe hangisi yazar? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner'de merak edilen sorunun yanıtı...

A: Kıtaların buluştuğu ülke

B: Daha iyisi olamaz

C: Ne olursan ol gel

D: En doğrusu budur

Doğru cevap: Daha iyisi olamaz (B)

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