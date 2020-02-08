1980 yapımı "Superman 2" adlı filmde Clark Kent ve Lois Lane'in Daily Planet'te sohbet ettikleri sahnede arkadaki posterde Türkçe hangisi yazar? Kim Milyoner Olmak İster 8 Şubat bölümünde 1980 yapımı "Superman 2" adlı filmde Clark Kent ve Lois Lane'in Daily Planet'te sohbet ettikleri sahnede arkadaki posterde Türkçe hangisi yazar? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...

1980 yapımı "Superman 2" adlı filmde Clark Kent ve Lois Lane'in Daily Planet'te sohbet ettikleri sahnede arkadaki posterde Türkçe hangisi yazar? Kim Milyoner Olmak İster 8 Şubat bölümünde 1980 yapımı "Superman 2" adlı filmde Clark Kent ve Lois Lane'in Daily Planet'te sohbet ettikleri sahnede arkadaki posterde Türkçe hangisi yazar? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner'de merak edilen sorunun yanıtı...

A: Kıtaların buluştuğu ülke

B: Daha iyisi olamaz

C: Ne olursan ol gel

D: En doğrusu budur

Doğru cevap: Daha iyisi olamaz (B)