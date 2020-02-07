Hercai 31. bölüm izle! Hercai 31. bölüm tek parça izle! - ATV

Hercai 31. bölüm tek parça izle! Sevilen dizi Hercai 31. bölüm izle! Cuma akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Hercai son bölümde; mektubun ortaya çıkmasıyla birlikte intikam oyunlarında sona gelindi. Hazar, Dilşah hakkında yeni bir gerçeğe ulaşırken, Miran ise babaannesine duyduğu güveni tamamen kaybetti. Miran, intikam arzusuyla hareket ederken geçmişin bilinmeyenleri tek tek ortaya çıktı. Büyük hesaplaşmalar iki aile arasında bütün dengeleri değiştirdi. İşte, Hercai 31. bölüm tek parça kesintisiz izleme linki...

Hercai 31. bölüm tek parça kesintisiz izle! ATV'nin sevilen dizisi Hercai 31. bölüm izle! Her Cuma akşamı yepyeni bölümleriyle izleyicilerle buluşan Hercai son bölümde; Sultan cesur bir hamle yaparak Miran'ın aklını karıştırmaya çalıştı. Azize ise güveni kırılan Miran'ı ikna etmek için mücadele verdi. Mektubun ortaya çıkmasının yankıları sürerken, yeni intikam oyunları kuruldu. Hazar ise Dilşah hakkında öğrendiği gerçeklerle şok oldu. İşte, Hercai dizisi 31. bölüm izleme ekranı!

HERCAİ 31. BÖLÜM İZLE!

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Hercai 31. son bölüm tek parça izleme ekranına ulaşabilirsiniz.

HERCAİ 31. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Miran, Hazar'ın verdiği mektubun gerçekliğini kabul etmekte zorlanır ama artık göz ardı edemeyeceği bu durum karşısında babaannesiyle yüzleşmeye karar verir. Azize hazırlıksız yakalandığı bu durumun içinden çıkmak için yeni bir oyun kurmaya çalışsa da Miran'ın sarsılan güveni Azize'nin başarılı olmasını engeller.

Durumun vahametiyle kendi çıkarlarının harcanmasını istemeyen Sultan cesur bir hamle yaparak Azize'nin dolduramadığı boşlukları doldurup Miran'ın aklını karıştırmaya çalışırken Azize'yi geri ödemek zorunda olduğu bir borcun içerisine sokar.

Mektubun ortaya çıkmasıyla beraber intikam oyununda da sona gelindiğini düşünen Hazar bu sefer Dilşah hakkında öğrendiği yeni bilgilerle babasının kendisinden bir şeyler sakladığını keşfeder.

Miran'ın intikam arzusuyla başlatmış olduğu bu oyun geçmişin bütün bilinmeyenlerini tek tek ortaya çıkarırken, büyük hesaplaşmalar iki aile arasındaki bütün dengeleri değiştirecektir.