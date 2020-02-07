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Arzu Sabancı ve Özge Ulusoy böyle pişti oldu!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.02.2020 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020
GECEDE SOĞUK RÜZGARLAR! PİŞTİ OLDULAR

, bir dönem istenmeyen gelin ilan ettiği oğlu ile önceki akşam defilesinde pişti oldu. Bir dönem ile aşk yaşayan Özge Ulusoy ve Arzu Sabancı, aynı karede görüntülenmekten kurtulamadı.

Önceki akşam gerçekleşen defilesine ile piştisi damga vurdu. Arzu Hanım, oğlu ile yıllarca aşk yaşayan ve Nisan 2017'de de ayrılan Ulusoy'la davette göz göze gelmemek için yoğun çaba sarf etti.

SOĞUK RÜZGARLAR ESTİ

Oğlu ile birlikteyken ünlü mankenle aynı davete katılmamaya özen gösteren Sabancı, gecede aynı karede görüntülenmekten kurtulamadı. İkilinin birbirlerine birkaç adım uzaklıkta yer aldığı anlarda soğuk rüzgarlar esti...

Ulusoy'un Hacı Sabancı ile aşkını bitiren mesajında Arzu Hanım için çirkin sözler sarf ettiği iddia edilmişti. Sabancı, oğluyla birlikteyken onay vermediği Ulusoy'la göz göze dahi gelmedi.

Özgür Masur'un Hasköy Tersane İstanbul'daki defilesine sanat ve sosyetenin ünlüleri akın etti. Modacının müdavimleri arasındaki Arzu Sabancı ile Özge Ulusoy'un keyfi, piştiyle kaçtı.

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