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Futbol taraftarları Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmine akın etti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 05.02.2020 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020
TÜRKLER GELİYOR FİLMİNE TARAFTAR AKINI!

Başrollerini Emre Kıvılcım, Ece Çeşmioğlu ve Levent Özdilek gibi yıldız oyuncuların paylaştığı filmine taraftarlar akın etti. Galatasaray, Fenerbahçe ve Kocaelispor gibi takımların taraftarları bir araya gelerek kalabalıklar halinde sinema salonuna koştu.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Kocaelispor gibi takımların taraftarları, bir araya gelerek '' filmini seyretti.

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Yapımcılığını 'Kuruluş Osman' ile büyük başarı kazanan Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği ': Adaletin Kılıcı', futbol taraftarlarını da sinema salonlarında buluşturmayı başardı Galatasaray-UltraAslan, Genç Fenerbahçeliler, Kayseri Kapalı Kale, Sakaryaspor Tatangalar ve Kocaelispor Hodri Meydan taraftar grupları, kendi şehirlerinde düzenledikleri organizasyonlarla 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'nı hep birlikte izlediler.

Takımların taraftar grupları, kalabalıklar halinde sinema salonlarına koştu...

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