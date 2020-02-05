Futbol taraftarları Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmine akın etti
Başrollerini Emre Kıvılcım, Ece Çeşmioğlu ve Levent Özdilek gibi yıldız oyuncuların paylaştığı Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmine taraftarlar akın etti. Galatasaray, Fenerbahçe ve Kocaelispor gibi takımların taraftarları bir araya gelerek kalabalıklar halinde sinema salonuna koştu.
Galatasaray, Fenerbahçe ve Kocaelispor gibi takımların taraftarları, bir araya gelerek 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmini seyretti.
Yapımcılığını 'Kuruluş Osman' ile büyük başarı kazanan Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı', futbol taraftarlarını da sinema salonlarında buluşturmayı başardı Galatasaray-UltraAslan, Genç Fenerbahçeliler, Kayseri Kapalı Kale, Sakaryaspor Tatangalar ve Kocaelispor Hodri Meydan taraftar grupları, kendi şehirlerinde düzenledikleri organizasyonlarla 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'nı hep birlikte izlediler.
Takımların taraftar grupları, kalabalıklar halinde sinema salonlarına koştu...
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