EDHO 155. bölüm tek parça izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. bölüm izle | ATV

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. bölüm izle! ATV'nin sevilen dizisi EDHO 155. bölüm tek parça izle! ATV ekranlarında her Salı akşamı izleyicisiyle buluşan EDHO'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Dizide bu hafta; Çakırbeylilerin hayatının riske girdiği bir dönem başladı. Hatem'in öldürülmesinin ardından Hızır kaçırıldı. Masada dost ve düşmanlar birbirine girerken, Feyyaz'ın ihaneti herkesi şok etti. EDHO 155. bölüm izleme sayfası haberimizde yer alıyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. son bölüm izleme ekranı!

EDHO 155. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. bölüm tek parça izle! Bir televizyon klasiği haline gelen EDHO'da bu hafta heyecan doruğa çıktı. Hızır'ın başlattığı savaşın etkileri sürerken, Çakırbeylilerin hayatı riske girdi. Feyyaz'ın nasıl gözü kara bir hain olduğu belli oldu. Herkes Hızır'ın kendini hedefe koyacağı planın karşısında dursa da o bildiğinden şaşmadı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. bölüm izleme sayfasına haberimizdeki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. İşte, EDHO 155. bölüm izleme sayfası...

EDHO 155. BÖLÜM İZLE!

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DİZİDE BU HAFTA NELER YAŞANDI?

Hızır, tüm uyarılara rağmen Hatem'i öldürerek çok büyük bir savaş başlatmıştır. Bu savaşta düşmanı küçümsemek yapılacak en büyük hata olacaktır. Sadece Hızır'ı değil kadınıyla çocuğuyla tüm Çakırbeylilerin hayatının riske girdiği bu dönemin kapanışı kolay olmayacaktır.

Dost düşman birbirine girmiş ve masanın dertleri günden güne artmışken Tufan'ın akrabası olan Bicolar da aynı amaç etrafında tekrar bir araya gelerek Hızır'ın karşısına dikilmiştir. Diğer yandan Çakırbeylilerin ve masanın güvenini kazanmak için oğlunun ölümüne dahi sessiz kalan Feyyaz'ın nasıl gözü kara bir hain olduğu da nihayet belli olur.

Feyyaz'ın varlığının büyük bir tehdit oluşturduğunu henüz bilmeyen Hızır, asıl düşmanının burnunun dibinde olduğundan da bihaberdir. Sevdiklerinin kaybına alışmaktansa, onlarla beraber olmak arzusu, yapacağı ölümcül planda etkili olacaktır. Herkes Hızır'ın kendini hedefe koyacağı planın karşısında dursa da o bildiğinden şaşmaz. Hızır'la aynı duygularla hareket eden Tipi de bu planın bir parçası olmak için elinden geleni yapacaktır.