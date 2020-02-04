Emina Jahovic patron oluyor

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Jahovic, kendi makyaj markasını çıkaracağını açıkladı. Kendi işinin patronu olmaya hazırlanan güzel popçu, yeni markası için oldukça gün saydığını söyledi.

Popçu Mustafa Sandal'ın eski eşi Sırp şarkıcı Emina Jahovic, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Jahovic, kendine sorulan soruları ayaküstü yayınladı.

KENDİ MARKASINI ÇIKARACAK

Yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde Cantinery restoranda toplantı yapan Jahovic, daha sonra yakın arkadaşıyla buluşup akşam yemeği yeyip keyifli vakit geçirdi.

Sorulara ayaküstü cevap veren Jahovic, "Kendi makyaj ürünümü çıkarmak için artık gün sayıyorum. 'Yamina' adında çıkaracağım ürünler, bir çok kozmetik mağazalarında da satışı başlayacak. Aynı zamanda internet satışlarımızda olacak. Bu önümüzdeki Mayıs ayı gibi görücüye çıkmış olacak" dedi.