Emina Jahovic patron oluyor
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Jahovic, kendi makyaj markasını çıkaracağını açıkladı. Kendi işinin patronu olmaya hazırlanan güzel popçu, yeni markası için oldukça gün saydığını söyledi.
Popçu Mustafa Sandal'ın eski eşi Sırp şarkıcı Emina Jahovic, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Jahovic, kendine sorulan soruları ayaküstü yayınladı.
KENDİ MARKASINI ÇIKARACAK
Yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde Cantinery restoranda toplantı yapan Jahovic, daha sonra yakın arkadaşıyla buluşup akşam yemeği yeyip keyifli vakit geçirdi.
Sorulara ayaküstü cevap veren Jahovic, "Kendi makyaj ürünümü çıkarmak için artık gün sayıyorum. 'Yamina' adında çıkaracağım ürünler, bir çok kozmetik mağazalarında da satışı başlayacak. Aynı zamanda internet satışlarımızda olacak. Bu önümüzdeki Mayıs ayı gibi görücüye çıkmış olacak" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Çalıştığı şirketi yaklaşık 5 milyon dolar dolandıran ABD'li Kevin Lee Co, bunun 1 milyon dolarını hangi oyuna harcamıştır?
- Türkçe adının kısaltması "ANAM" olan kuruluşun orijinal adının kısaltması nedir?
- Milyoner'e damga vuran Ajda Pekkan sorusu!
- Evliliğe ilk adımı attı
- Olduğumuz gibi kalmak istiyoruz hangi ülkenin ulusal mottosudur?
- Hangisi Türkiye'nin uzaydaki uydularından birinin adı değildir?
- Hangi ifade yanlıştır? - Milyoner sorusu
- Kevin Lee Co'nun 1 milyon dolar harcadığı oyun sorusu çok konuşuldu!
- Hangi canlının doğal yaşam alanı "çöl" olarak da tanımlanır?
- Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanı izle!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Türkiye Kupası maçları ne zaman oynanacak?
- Elazığ'da korkutan deprem! (AFAD Kandilli son depremler)
- 4 Şubat güncel sigara fiyatları! Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigarada indirim var mı?
- Milyoner'de Kevin Lee Co'nun 1 milyon dolar harcadığı oyun sorusu çok konuşuldu!
- Hangi ifade yanlıştır? - Milyoner sorusu
- Türkçe adının kısaltması "ANAM" olan kuruluşun orijinal adının kısaltması nedir?
- Hangi canlının doğal yaşam alanı "çöl" olarak da tanımlanır?
- Hangisi Türkiye'nin uzaydaki uydularından birinin adı değildir?
- Çalıştığı şirketi yaklaşık 5 milyon dolar dolandıran ABD'li Kevin Lee Co, bunun 1 milyon dolarını hangi oyuna harcamıştır?
- Olduğumuz gibi kalmak istiyoruz hangi ülkenin ulusal mottosudur?
- İdlib (İdlip) şehitleri kimdir? İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri!
- Bekçi maaşı ne kadar? Bekçi maaşları hakkında flaş açıklama!