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Emina Jahovic patron oluyor

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.02.2020
EMİNA JAHOVİC PATRON OLUYOR

'ın eski eşi , önceki gün 'nde görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Jahovic, kendi makyaj markasını çıkaracağını açıkladı. Kendi işinin patronu olmaya hazırlanan güzel popçu, yeni markası için oldukça gün saydığını söyledi.

Popçu 'ın eski eşi Sırp şarkıcı , önceki gün 'nde objektiflere yansıdı. Jahovic, kendine sorulan soruları ayaküstü yayınladı.

KENDİ MARKASINI ÇIKARACAK

Yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde Cantinery restoranda toplantı yapan Jahovic, daha sonra yakın arkadaşıyla buluşup akşam yemeği yeyip keyifli vakit geçirdi.

Sorulara ayaküstü cevap veren Jahovic, "Kendi makyaj ürünümü çıkarmak için artık gün sayıyorum. 'Yamina' adında çıkaracağım ürünler, bir çok kozmetik mağazalarında da satışı başlayacak. Aynı zamanda internet satışlarımızda olacak. Bu önümüzdeki Mayıs ayı gibi görücüye çıkmış olacak" dedi.

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