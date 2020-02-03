Hangi ifade yanlıştır? - Milyoner sorusu

Hangi ifade yanlıştır? 3 Şubat Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Hangi ifade yanlıştır? sorusunun yanıtı nedir? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen programda izleyiciler ekran başına kilitlendi. İşte, Milyoner soru ve cevapları…

Hangi ifade yanlıştır? 3 Şubat Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Hangi ifade yanlıştır? sorusunun yanıtı nedir? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen programda izleyiciler ekran başına kilitlendi. İşte, Milyoner soru ve cevapları…

Hangi ifade yanlıştır?

A: Kedilerin insanlara alerjisi olabilir

B: insanların soğuk havaya alerjisi olabilir

C: Antarktika'da köpek vardır

D: Vampir yarasalar koşabilir

Doğru cevap: Antarktika'da köpek vardır (C)