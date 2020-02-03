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Hangi ifade yanlıştır? - Milyoner sorusu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.02.2020 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020
HANGİ İFADE YANLIŞTIR? - MİLYONER SORUSU

Hangi ifade yanlıştır? 3 Şubat Kim Olmak İster yarışmasında sorulan Hangi ifade yanlıştır? sorusunun yanıtı nedir? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen programda izleyiciler ekran başına kilitlendi. İşte, Milyoner soru ve cevapları…

Hangi ifade yanlıştır? 3 Şubat Kim Olmak İster yarışmasında sorulan Hangi ifade yanlıştır? sorusunun yanıtı nedir? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen programda izleyiciler ekran başına kilitlendi. İşte, Milyoner soru ve cevapları…

Hangi ifade yanlıştır?

A: Kedilerin insanlara alerjisi olabilir

B: insanların soğuk havaya alerjisi olabilir

C: Antarktika'da köpek vardır

D: Vampir yarasalar koşabilir

Doğru cevap: Antarktika'da köpek vardır (C)

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Murat Murat

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evet0
hayır0
cevapla 03.02.2020 22:32
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12

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.02.2020 22:32
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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