Türkçe adının kısaltması "ANAM" olan kuruluşun orijinal adının kısaltması nedir? 3 Şubat Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Türkçe adının kısaltması "ANAM" olan kuruluşun orijinal adının kısaltması nedir? sorusunun yanıtı nedir? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen programda izleyiciler ekran başına kilitlendi. İşte, Milyoner soru ve cevapları…

Türkçe adının kısaltması "ANAM" olan kuruluşun orijinal adının kısaltması nedir? 3 Şubat Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Türkçe adının kısaltması "ANAM" olan kuruluşun orijinal adının kısaltması nedir? sorusunun yanıtı nedir? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen programda izleyiciler ekran başına kilitlendi. İşte, Milyoner soru ve cevapları…

A: NATO

B: CERN

C: NASA

D: OPEC

Doğru cevap: CERN (B)