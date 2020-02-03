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Türkçe adının kısaltması "ANAM" olan kuruluşun orijinal adının kısaltması nedir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.02.2020 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020
TÜRKÇE ADININ KISALTMASI ANAM OLAN KURULUŞUN ORİJİNAL ADININ KISALTMASI NEDİR?

Türkçe adının kısaltması "ANAM" olan kuruluşun orijinal adının kısaltması nedir? 3 Şubat Kim Olmak İster yarışmasında sorulan Türkçe adının kısaltması "ANAM" olan kuruluşun orijinal adının kısaltması nedir? sorusunun yanıtı nedir? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen programda izleyiciler ekran başına kilitlendi. İşte, Milyoner soru ve cevapları…

Türkçe adının kısaltması "ANAM" olan kuruluşun orijinal adının kısaltması nedir? 3 Şubat Kim Olmak İster yarışmasında sorulan Türkçe adının kısaltması "ANAM" olan kuruluşun orijinal adının kısaltması nedir? sorusunun yanıtı nedir? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen programda izleyiciler ekran başına kilitlendi. İşte, Milyoner soru ve cevapları…

A: NATO

B: CERN

C: NASA

D: OPEC

Doğru cevap: CERN (B)

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