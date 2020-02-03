Hangi canlının doğal yaşam alanı "çöl" olarak da tanımlanır?
Giriş Tarihi: 03.02.2020
Hangi canlının doğal yaşam alanı "çöl" olarak da tanımlanır? 3 Şubat Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Hangi canlının doğal yaşam alanı "çöl" olarak da tanımlanır? sorusunun yanıtı nedir? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen programda izleyiciler ekran başına kilitlendi. İşte, Milyoner soru ve cevapları…
Hangi canlının doğal yaşam alanı "çöl" olarak da tanımlanır? 3 Şubat Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Hangi canlının doğal yaşam alanı "çöl" olarak da tanımlanır? sorusunun yanıtı nedir? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen programda izleyiciler ekran başına kilitlendi. İşte, Milyoner soru ve cevapları…
A: Büyük beyaz köpek balığı
B: Dev anakonda
C: Mavi halkalı ahtapot
D: Kutup ayısı
Doğru cevap: Kutup ayısı (D)
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