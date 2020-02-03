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Hangi canlının doğal yaşam alanı "çöl" olarak da tanımlanır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.02.2020
HANGİ CANLININ DOĞAL YAŞAM ALANI ÇÖL OLARAK DA TANIMLANIR?

Hangi canlının doğal yaşam alanı "çöl" olarak da tanımlanır? 3 Şubat Kim Olmak İster yarışmasında sorulan Hangi canlının doğal yaşam alanı "çöl" olarak da tanımlanır? sorusunun yanıtı nedir? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen programda izleyiciler ekran başına kilitlendi. İşte, Milyoner soru ve cevapları…

Hangi canlının doğal yaşam alanı "çöl" olarak da tanımlanır? 3 Şubat Kim Olmak İster yarışmasında sorulan Hangi canlının doğal yaşam alanı "çöl" olarak da tanımlanır? sorusunun yanıtı nedir? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen programda izleyiciler ekran başına kilitlendi. İşte, Milyoner soru ve cevapları…

A: Büyük beyaz köpek balığı

B: Dev anakonda

C: Mavi halkalı ahtapot

D: Kutup ayısı

Doğru cevap: Kutup ayısı (D)

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