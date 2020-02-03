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Olduğumuz gibi kalmak istiyoruz hangi ülkenin ulusal mottosudur?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.02.2020 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020
OLDUĞUMUZ GİBİ KALMAK İSTİYORUZ HANGİ ÜLKENİN ULUSAL MOTTOSUDUR?

Olduğumuz gibi kalmak istiyoruz hangi ülkenin ulusal mottosudur? 3 Şubat Kim Olmak İster yarışmasında sorulan Olduğumuz gibi kalmak istiyoruz hangi ülkenin ulusal mottosudur? sorusunun yanıtı nedir? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen programda izleyiciler ekran başına kilitlendi. İşte, Milyoner soru ve cevapları…

Olduğumuz gibi kalmak istiyoruz hangi ülkenin ulusal mottosudur? 3 Şubat Kim Olmak İster yarışmasında sorulan Olduğumuz gibi kalmak istiyoruz hangi ülkenin ulusal mottosudur? sorusunun yanıtı nedir? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen programda izleyiciler ekran başına kilitlendi. İşte, Milyoner soru ve cevapları…

A: Nijerya

B: Şili

C: Lüksemburg

D: Kuzey Kore

Doğru cevap: Lüksemburg (C)

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