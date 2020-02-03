Olduğumuz gibi kalmak istiyoruz hangi ülkenin ulusal mottosudur?
Giriş Tarihi: 03.02.2020 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020
Olduğumuz gibi kalmak istiyoruz hangi ülkenin ulusal mottosudur? 3 Şubat Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Olduğumuz gibi kalmak istiyoruz hangi ülkenin ulusal mottosudur? sorusunun yanıtı nedir? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen programda izleyiciler ekran başına kilitlendi. İşte, Milyoner soru ve cevapları…
Olduğumuz gibi kalmak istiyoruz hangi ülkenin ulusal mottosudur? 3 Şubat Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Olduğumuz gibi kalmak istiyoruz hangi ülkenin ulusal mottosudur? sorusunun yanıtı nedir? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen programda izleyiciler ekran başına kilitlendi. İşte, Milyoner soru ve cevapları…
A: Nijerya
B: Şili
C: Lüksemburg
D: Kuzey Kore
Doğru cevap: Lüksemburg (C)
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