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Ahmet Mekin’in acı günü! Kumral Şükran Kurteli hayatını kaybetti...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.02.2020 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020
ÜNLÜ OYUNCUNUN ACI GÜNÜ!

Türk sinemasının emektar oyuncularından, ’’ ödüllü ’in (Kurteli) (88), kanser tedavisi gören 63 yıllık hayat arkadaşı oyuncu (82), bu sabah hastanede hayatını kaybetti.

Türk sinemasının efsane jönlerinden 'in 63 yıllık eşi , 2,5 aydır tedavi gördüğü Hastanesi'nde onkoloji bölümünde hayata gözlerini yumdu. Eşinin saat 08.00'de yaşamını yitirdiğini öğrenen Mekin, hastaneye geldi. Hastalığından bu yana eşinin başından ayrılmayan Mekin, acı haberle sarsıldı.

Kumral Şükran Kurteli'nin cenazesi bugün uçakla 'e gönderilecek. Erdek ilçesinde düzenlenecek tören sonrası cenaze burada toprağa verilecek.

2 HAFTA ÖNCE EŞİNİ ANLATMIŞTI

Ahmet Mekin, kendisi gibi oyuncu olan eşi için 2 hafta önce DHA'ya verdiği röportajda 1957 yılında eşim Avrupa'da 'in romanından uyarlanan 'Suçlu' filmi ile uğraşıyordu. O tarihlerde tanıştık. Birlikte yaşamaya karar verdik ve eşim o tarihten itibaren oyunculuk yapmayacağını söyledi. Neden diye sordum, 'Evlilikte, beraber oyunculuk olmuyor' dedi. O tarihten sonra da sinemaya dönmedi. Bu nedenle 63 yıl süren evliliğimizi o ayakta tuttu. Hem de aslan gibi devam ettirdi. Torunlarımız evlenmeye başladı, çevremiz genişledi ancak bu hastalık bizi çok üzdü" diye röportaj vermişti.

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