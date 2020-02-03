Çalıştığı şirketi yaklaşık 5 milyon dolar dolandıran ABD'li Kevin Lee Co, bunun 1 milyon dolarını hangi oyuna harcamıştır? 3 Şubat tarihli Milyoner yarışmasında sorulan Çalıştığı şirketi yaklaşık 5 milyon dolar dolandıran ABD'li Kevin Lee Co, bunun 1 milyon dolarını hangi oyuna harcamıştır? sorusunun yanıtı nedir? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen programda izleyiciler ekran başına kilitlendi. İşte soru ve cevaplar!

Çalıştığı şirketi yaklaşık 5 milyon dolar dolandıran ABD'li Kevin Lee Co, bunun 1 milyon dolarını hangi oyuna harcamıştır? 3 Şubat tarihli Milyoner yarışmasında sorulan Çalıştığı şirketi yaklaşık 5 milyon dolar dolandıran ABD'li Kevin Lee Co, bunun 1 milyon dolarını hangi oyuna harcamıştır? sorusunun yanıtı nedir? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen programda izleyiciler ekran başına kilitlendi. İşte soru ve cevaplar!

A: Game of War

B: Candy Crush Saga

C: Minecraft

D: Fortnite

Doğru cevap: Game of War (A)