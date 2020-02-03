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Çalıştığı şirketi yaklaşık 5 milyon dolar dolandıran ABD'li Kevin Lee Co, bunun 1 milyon dolarını hangi oyuna harcamıştır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.02.2020 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020
ÇALIŞTIĞI ŞİRKETİ YAKLAŞIK 5 MİLYON DOLAR DOLANDIRAN ABD'Lİ KEVİN LEE CO, BUNUN 1 MİLYON DOLARINI HANGİ OYUNA HARCAMIŞTIR?

Çalıştığı şirketi yaklaşık 5 milyon dolar dolandıran ABD'li Kevin Lee Co, bunun 1 milyon dolarını hangi oyuna harcamıştır? 3 Şubat tarihli yarışmasında sorulan Çalıştığı şirketi yaklaşık 5 milyon dolar dolandıran ABD'li Kevin Lee Co, bunun 1 milyon dolarını hangi oyuna harcamıştır? sorusunun yanıtı nedir? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen programda izleyiciler ekran başına kilitlendi. İşte soru ve cevaplar!

Çalıştığı şirketi yaklaşık 5 milyon dolar dolandıran ABD'li Kevin Lee Co, bunun 1 milyon dolarını hangi oyuna harcamıştır? 3 Şubat tarihli yarışmasında sorulan Çalıştığı şirketi yaklaşık 5 milyon dolar dolandıran ABD'li Kevin Lee Co, bunun 1 milyon dolarını hangi oyuna harcamıştır? sorusunun yanıtı nedir? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen programda izleyiciler ekran başına kilitlendi. İşte soru ve cevaplar!

A: Game of War

B: Candy Crush Saga

C: Minecraft

D: Fortnite

Doğru cevap: Game of War (A)

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