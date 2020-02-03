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Hangisi Türkiye'nin uzaydaki uydularından birinin adı değildir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.02.2020 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020
HANGİSİ TÜRKİYE'NİN UZAYDAKİ UYDULARINDAN BİRİNİN ADI DEĞİLDİR?

Hangisi Türkiye'nin uzaydaki uydularından birinin adı değildir? 3 Şubat Kim Olmak İster yarışmasında sorulan Hangisi Türkiye'nin uzaydaki uydularından birinin adı değildir? sorusunun yanıtı nedir? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen programda izleyiciler ekran başına kilitlendi. İşte, Milyoner soru ve cevapları…

Hangisi Türkiye'nin uzaydaki uydularından birinin adı değildir? 3 Şubat Kim Olmak İster yarışmasında sorulan Hangisi Türkiye'nin uzaydaki uydularından birinin adı değildir? sorusunun yanıtı nedir? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen programda izleyiciler ekran başına kilitlendi. İşte, Milyoner soru ve cevapları…

A: İmece

B: Rasat

C: Türksat 4B

D: Göktürk-2

Doğru cevap: İmece (A)

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