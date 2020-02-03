Hangisi Türkiye'nin uzaydaki uydularından birinin adı değildir? 3 Şubat Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Hangisi Türkiye'nin uzaydaki uydularından birinin adı değildir? sorusunun yanıtı nedir? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen programda izleyiciler ekran başına kilitlendi. İşte, Milyoner soru ve cevapları…

Hangisi Türkiye'nin uzaydaki uydularından birinin adı değildir? 3 Şubat Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Hangisi Türkiye'nin uzaydaki uydularından birinin adı değildir? sorusunun yanıtı nedir? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen programda izleyiciler ekran başına kilitlendi. İşte, Milyoner soru ve cevapları…

A: İmece

B: Rasat

C: Türksat 4B

D: Göktürk-2

Doğru cevap: İmece (A)