Defne Samyeli ile davalık olan Mustafa Sandal: Pişman değilim!
Mustafa Sandal, hayatını anlattı kitabı 'Beni Ağlatma' için Zorlu Alışveriş Merkezinde imza günü gerçekleşti. Kitabında anlattıklarından dolayı Defne Samyeli ile davalık olan Sandal, yazdıklarından dolayı pişman olmadığını söyledi. Sandal gazetecilere yaptığı açıklamada, "Okuyunca göreceksiniz sürekli iltifat var. Asla nezakette kusur etmem." dedi.
Mustafa Sandal, 'Beni Ağlatma' kitabının imza gününü Zorlu AVM'de gerçekleştirdi. Çıkardığı kitap yüzünden davalık olduğu Defne Samyeli, hakkında konuşan Sandal, olay yaratan sayfa yüzünden pişman olmadığını söyledi.
"KENDİ HİKAYEM"
Sandal, düzenlenen etkinlikte önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sandal, Defne Samyeli ile yaşadığı polemik hakkındaki sorulara, "Kendi hikayemi yazarken 15 sayfalık özel hayatımla ilgili yazım var. Oralara dokunmasam, tuhaf olurdu zaten. Onları yazmasam sorardınız neden yok diye. Ben o konuyla alakalı açıklamamı yaptım. Ben oradaki üç satıra takılıp kalmak istemiyorum.
"BEN İLTİFAT EDERİM"
Pişmanlığım yok. Bu kitapla alakalı hiçbir satırdan pişman değilim. Okuyunca göreceksiniz sürekli iltifat var. Benim hitap şeklim budur. Asla nezakette kusur etmem. Tarzım budur ve bunun dışına çıkmamaya hep dikkat ederim." yanıtını verdi.
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