Hangi hayvanlar bir iletişim biçim olarak birbirlerinin yüzüne idrar yaparlar?
Giriş Tarihi: 01.02.2020 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020
Hangi hayvanlar bir iletişim biçim olarak birbirlerinin yüzüne idrar yaparlar? Kim Milyoner Olmak İster 1 Şubat programında Hangi hayvanlar bir iletişim biçim olarak birbirlerinin yüzüne idrar yaparlar? sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı. İşte, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ATV programından sorular ve cevapları…
Hangi hayvanlar bir iletişim biçim olarak birbirlerinin yüzüne idrar yaparlar? Kim Milyoner Olmak İster 1 Şubat programında Hangi hayvanlar bir iletişim biçim olarak birbirlerinin yüzüne idrar yaparlar? sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı. İşte, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV programından sorular ve cevapları…
Hangi hayvanlar bir iletişim biçim olarak birbirlerinin yüzüne idrar yaparlar?
A: Köpek balığı
B: Istakoz
C: Solucan
D: Sincap
Doğru cevap: Istakoz (B)
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