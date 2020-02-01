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Hangi hayvanlar bir iletişim biçim olarak birbirlerinin yüzüne idrar yaparlar?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.02.2020 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020
HANGİ HAYVANLAR BİR İLETİŞİM BİÇİM OLARAK BİRBİRLERİNİN YÜZÜNE İDRAR YAPARLAR?

Hangi hayvanlar bir iletişim biçim olarak birbirlerinin yüzüne idrar yaparlar? Kim Olmak İster 1 Şubat programında Hangi hayvanlar bir iletişim biçim olarak birbirlerinin yüzüne idrar yaparlar? sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı. İşte, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ATV programından sorular ve cevapları…

Hangi hayvanlar bir iletişim biçim olarak birbirlerinin yüzüne idrar yaparlar? Kim Olmak İster 1 Şubat programında Hangi hayvanlar bir iletişim biçim olarak birbirlerinin yüzüne idrar yaparlar? sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı. İşte, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV programından sorular ve cevapları…

Hangi hayvanlar bir iletişim biçim olarak birbirlerinin yüzüne idrar yaparlar?

A: Köpek balığı

B: Istakoz

C: Solucan

D: Sincap

Doğru cevap: Istakoz (B)

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