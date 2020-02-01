01 Şubat 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Pisagor'a göre hangisi sağlıksızdır ve insanların birbirine savaş açmasına sebep olur?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.02.2020 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020
PİSAGOR'A GÖRE HANGİSİ SAĞLIKSIZDIR VE İNSANLARIN BİRBİRİNE SAVAŞ AÇMASINA SEBEP OLUR?

Pisagor'a göre hangisi sağlıksızdır ve insanların birbirine savaş açmasına sebep olur? Kim Olmak İster 1 Şubat programında Pisagor'a göre hangisi sağlıksızdır ve insanların birbirine savaş açmasına sebep olur? sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı. İşte, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ATV programından sorular ve cevapları…

Pisagor'a göre hangisi sağlıksızdır ve insanların birbirine savaş açmasına sebep olur? Kim Olmak İster 1 Şubat programında Pisagor'a göre hangisi sağlıksızdır ve insanların birbirine savaş açmasına sebep olur? sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı. İşte, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV programından sorular ve cevapları…

Pisagor'a göre hangisi sağlıksızdır ve insanların birbirine savaş açmasına sebep olur?

A: Et Yemek

B: Ateş yakmak

C: Aşık olmak

D: Geometri bilmek

Doğru cevap: Et Yemek (A)

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN