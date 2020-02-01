Pisagor'a göre hangisi sağlıksızdır ve insanların birbirine savaş açmasına sebep olur? Kim Milyoner Olmak İster 1 Şubat programında Pisagor'a göre hangisi sağlıksızdır ve insanların birbirine savaş açmasına sebep olur? sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı. İşte, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ATV programından sorular ve cevapları…

Pisagor'a göre hangisi sağlıksızdır ve insanların birbirine savaş açmasına sebep olur? Kim Milyoner Olmak İster 1 Şubat programında Pisagor'a göre hangisi sağlıksızdır ve insanların birbirine savaş açmasına sebep olur? sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı. İşte, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV programından sorular ve cevapları…

Pisagor'a göre hangisi sağlıksızdır ve insanların birbirine savaş açmasına sebep olur?

A: Et Yemek

B: Ateş yakmak

C: Aşık olmak

D: Geometri bilmek

Doğru cevap: Et Yemek (A)