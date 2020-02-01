Dünya'nın En Uzun Dağı unvanıyla Guinness Dünya Rekorları'na giren hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 1 Şubat programında Dünya'nın En Uzun Dağı unvanıyla Guinness Dünya Rekorları'na giren hangisidir? sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı. İşte, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ATV programından sorular ve cevapları…

Dünya'nın En Uzun Dağı unvanıyla Guinness Dünya Rekorları'na giren hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 1 Şubat programında Dünya'nın En Uzun Dağı unvanıyla Guinness Dünya Rekorları'na giren hangisidir? sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı. İşte, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV programından sorular ve cevapları…

Dünya'nın En Uzun Dağı unvanıyla Guinness Dünya Rekorları'na giren hangisidir?

A: Fuji

B: Ağrı

C: Mauna Kea

D: Everest

Doğru cevap: Mauna Kea (C)