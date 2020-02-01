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Dünya'nın En Uzun Dağı unvanıyla Guinness Dünya Rekorları'na giren hangisidir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.02.2020 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020
DÜNYA'NIN EN UZUN DAĞI UNVANIYLA GUİNNESS DÜNYA REKORLARI'NA GİREN HANGİSİDİR?

Dünya'nın En Uzun Dağı unvanıyla Guinness Dünya Rekorları'na giren hangisidir? Kim Olmak İster 1 Şubat programında Dünya'nın En Uzun Dağı unvanıyla Guinness Dünya Rekorları'na giren hangisidir? sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı. İşte, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ATV programından sorular ve cevapları…

Dünya'nın En Uzun Dağı unvanıyla Guinness Dünya Rekorları'na giren hangisidir? Kim Olmak İster 1 Şubat programında Dünya'nın En Uzun Dağı unvanıyla Guinness Dünya Rekorları'na giren hangisidir? sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı. İşte, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV programından sorular ve cevapları…

Dünya'nın En Uzun Dağı unvanıyla Guinness Dünya Rekorları'na giren hangisidir?

A: Fuji

B: Ağrı

C: Mauna Kea

D: Everest

Doğru cevap: Mauna Kea (C)

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