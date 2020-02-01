Kendi resmi dilindeki adının anlamı "Adalar" olan ülke hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 1 Şubat programında Kendi resmi dilindeki adının anlamı "Adalar" olan ülke hangisidir? sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı. İşte, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ATV programından sorular ve cevapları…

Kendi resmi dilindeki adının anlamı "Adalar" olan ülke hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 1 Şubat programında Kendi resmi dilindeki adının anlamı "Adalar" olan ülke hangisidir? sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı. İşte, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV programından sorular ve cevapları…

Kendi resmi dilindeki adının anlamı "Adalar" olan ülke hangisidir?

A: İrlanda

B: Madagaskar

C: Japonya

D: Cezayir

Doğru cevap: Cezayir (D)