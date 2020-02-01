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Kendi resmi dilindeki adının anlamı "Adalar" olan ülke hangisidir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.02.2020 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020
KENDİ RESMİ DİLİNDEKİ ADININ ANLAMI ADALAR OLAN ÜLKE HANGİSİDİR?

Kendi resmi dilindeki adının anlamı "Adalar" olan ülke hangisidir? Kim Olmak İster 1 Şubat programında Kendi resmi dilindeki adının anlamı "Adalar" olan ülke hangisidir? sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı. İşte, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ATV programından sorular ve cevapları…

Kendi resmi dilindeki adının anlamı "Adalar" olan ülke hangisidir? Kim Olmak İster 1 Şubat programında Kendi resmi dilindeki adının anlamı "Adalar" olan ülke hangisidir? sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı. İşte, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV programından sorular ve cevapları…

Kendi resmi dilindeki adının anlamı "Adalar" olan ülke hangisidir?

A: İrlanda

B: Madagaskar

C: Japonya

D: Cezayir

Doğru cevap: Cezayir (D)

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