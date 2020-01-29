Kuruluş Osman 8. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 8. bölüm izle! - ATV

Kuruluş Osman 8. bölüm izle! Reyting rekortmeni Kuruluş Osman 8. bölüm tek parça izle! Her hafta Çarşamba akşamı ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'da bu hafta heyecan dolu sahneler ekranlara geldi. Yannis, Osman Bey'in canını almak için yeni planlar yaparken, Ali��ar tarafını seçti. "Tek muradın, hak yolunda gaza olmalıdır!" diyen Osman Bey, hem tekfura karşı mücadelesini sürdürdü hem de Bala Hatun'a söz verdi. Edebalı ise kızının Osman Bey'le görüşmesine rızası olmadığını söyledi. İşte, Kuruluş Osman 8. bölüm tek parça izleme ekranı!

Kuruluş Osman 8. bölüm izle! ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman tek parça izle! Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman 8. bölüm izleme sayfası dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Dizide bu hafta; Bala Hatun'un Osman Bey'le görüşmesine Edebalı karşı çıktı. Alişar tarafını seçerken, Edebalı'nın yeni kararı sonrası Osman Bey sevdiği kadın olan Bala Hatun'a söz verdi. Obada olanların ortaya çıkmasının ardından Osman Bey Kalanoz'un planını bozdu. İşte, merakla beklenen Kuruluş Osman 8. bölüm izleme sayfası...

KURULUŞ OSMAN 8. BÖLÜM İZLE!

Kuruluş Osman 8. bölüm tek parça izleme sayfasına aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilir ve dizinin son bölümünü izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 8. BÖLÜM CANLI İZLEME SAYFASI! – ATV

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Osman ve Alpleri, Yannis'in kurduğu tuzaktan kurtulmayı başarmıştır. Osman için kendi canından vazgeçmek üzere olan Şeyh Edebalı'nın hayatını da kurtarmayı başaran Osman, yengesi Selcan'ı, Bala Hatun'u istetmek için gönderir.

Ancak Şeyh Edebalı kızını Osman'a vermemiştir. Bunu öğrenen Osman ne yapacaktır? Şeyh Edebalı'yı ve Osman'ı elinden kaçıran Yannis'in yeni planı ne olacaktır? Osman'a işkence yapan kişinin Sofia olduğu öğrenildiğinde Dündar Bey ne yapacaktır?