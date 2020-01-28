Serdar Ortaç: Elimden geleni yapacağım
Giriş Tarihi: 28.01.2020
Serdar Ortaç önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Geçtiğimiz Cuma günü Elazığ'da yaşanan 6.8'lik deprem hakkında konuşan Ortaç, elinden ne gelirse yapacağını söyledi.
Şarkıcı Serdar Ortaç, Bebek'te görüntülendi. Geçen cuma Elazığ'da olan 6.8'lik deprem hakkında konuşan Ortaç, elinden geleni yapacağını söyledi.
Elazığ depremiyle ilgili konuşan Ortaç, "Büyük geçmiş olsun. Devletimiz elinden geleni yapıyor. Ben de elimden ne gelirse yapar, nereye isterlerse giderim" dedi.
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