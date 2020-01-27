Hangisinin Farsça kökeninin anlamı beşinci gündür?
Giriş Tarihi: 27.01.2020 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020
Hangisinin Farsça kökeninin anlamı beşinci gündür? 27 Ocak tarihli Milyoner sorusu Hangisinin Farsça kökeninin anlamı beşinci gündür? cevabı programı izleyenler tarafından sorgulanıyor. İşte, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’in soru ve cevapları…
Hangisinin Farsça kökeninin anlamı beşinci gündür? 27 Ocak tarihli Milyoner sorusu Hangisinin Farsça kökeninin anlamı beşinci gündür? cevabı programı izleyenler tarafından sorgulanıyor. İşte, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in soru ve cevapları…
Hangisinin Farsça kökeninin anlamı beşinci gündür?
A: Salı
B: Çarşamba
C: Perşembe
D: Cuma
Doğru cevap: Perşembe (C)
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