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Hangisinin Farsça kökeninin anlamı beşinci gündür?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.01.2020 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020
HANGİSİNİN FARSÇA KÖKENİNİN ANLAMI BEŞİNCİ GÜNDÜR?

Hangisinin Farsça kökeninin anlamı beşinci gündür? 27 Ocak tarihli sorusu Hangisinin Farsça kökeninin anlamı beşinci gündür? cevabı programı izleyenler tarafından sorgulanıyor. İşte, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’in soru ve cevapları…

Hangisinin Farsça kökeninin anlamı beşinci gündür? 27 Ocak tarihli sorusu Hangisinin Farsça kökeninin anlamı beşinci gündür? cevabı programı izleyenler tarafından sorgulanıyor. İşte, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in soru ve cevapları…

Hangisinin Farsça kökeninin anlamı beşinci gündür?

A: Salı

B: Çarşamba

C: Perşembe

D: Cuma

Doğru cevap: Perşembe (C)

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