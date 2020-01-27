Acun Ilıcalı'nın programında Elazığ için rekor bağış toplandı
Tüm Türkiye Elazığ'da yaşanan 6.8'lik depremin ardından tek yürek oldu. Ülkenin her yerinde depremzedeler için bağışlar toplanırken ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da kolları sıvadı. Elazığ ve Malatya'daki deprem mağdurları için yardım programı düzenleyen Ilıcalı aracılığıyla 51 milyon liralık rekor bağış toplandı.
Türkiye, 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ için tek yürek oldu. Acun Ilıcalı, Elazığ depremi nedeniyle zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Çok sayıda ünlü ve zengin ismin yanı sıra birçok vatandaş da kampanyaya katkıda bulundu.
51 MİLYON TL BAĞIŞ TOPLANDI
Acun Ilıcalı'nın başlattığı yardım kampanyasında 51 milyonun TL bağış toplandı. Acun Ilıcalı'ya SMS mesajı atan Cemil Kazancı ise 2 milyon TL bağışladığını açıkladı. Böylece, programın rekor bağışı Cemil Kazancı'dan gelmiş oldu.
CANLI YAYINA BAĞLANDI, 300 BİN LİRA BAĞIŞI AÇIKLADI
Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz, yayına bağlanarak yaptığı açıklamada "Futbolcu kardeşlerimiz olarak biz 300 bin TL yardımda bulunuyoruz" dedi. Acun Ilıcalı da Beşiktaşlı futbolcuların duyarlı davranışı üzerine üzerine "Çok teşekkür ediyorum Burak. Bu duyarlılığa sahip olmak çok güzel. Beşiktaş camiasına ne mutlu ki, böyle duyarlı futbolcuları var" ifadelerini kullandı.
SOYLU VE ÇAVUŞOĞLU DA BAĞIŞTA BULUNDU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremzedeler için 20 bin TL bağışta bulundu. Canlı yayına bağlanan Soylu, "Kampanyadan sadece ben değil, sayın Cumhurbaşkanımız da memnun. Sizlere selamları var" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere bir maaşını (26 bin TL) bağışladı.
ÖZDİLEK'TEN 1 MİLYON
Kanalın yayınına bağlanan iş adamı Hüseyin Özdilek, 1 milyon TL bağışta bulundu. Özdilek "Allah devletimize milletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.
İNEGÖL MOBİLYA, DEPREMZEDELERİN MOBİLYA İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK
İnegöl Mobilya, depremde evi yıkılan ve zarar gören tüm ailelerin mobilya ihtiyaçlarını karşılayacaklarını açıkladı.
Cihan Kamer, Atasay Kuyumculuk ve Huqqa adına toplamda 1 milyon TL bağışladı.
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