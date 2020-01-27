Türkiye'deki profesyonel bir voleybol karşılaşmasında iki takımdan bir tanesi maç sonunda 1 puan aldıysa, diğeri kaç puan almıştır?
Türkiye'deki profesyonel bir voleybol karşılaşmasında iki takımdan bir tanesi maç sonunda 1 puan aldıysa, diğeri kaç puan almıştır? 27 Ocak tarihli Milyoner sorusu Türkiye'deki profesyonel bir voleybol karşılaşmasında iki takımdan bir tanesi maç sonunda 1 puan aldıysa, diğeri kaç puan almıştır? cevabı programı izleyenler tarafından sorgulanıyor. İşte, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’in soru ve cevapları…
Türkiye'deki profesyonel bir voleybol karşılaşmasında iki takımdan bir tanesi maç sonunda 1 puan aldıysa, diğeri kaç puan almıştır? 27 Ocak tarihli Milyoner sorusu Türkiye'deki profesyonel bir voleybol karşılaşmasında iki takımdan bir tanesi maç sonunda 1 puan aldıysa, diğeri kaç puan almıştır? cevabı programı izleyenler tarafından sorgulanıyor. İşte, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in soru ve cevapları…
Türkiye'deki profesyonel bir voleybol karşılaşmasında iki takımdan bir tanesi maç sonunda 1 puan aldıysa, diğeri kaç puan almıştır?
A: 0 puan
B: 1 puan
C: 2 puan
D: 3 puan
Doğru cevap: 2 puan (C)
kalan karakter 1000
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