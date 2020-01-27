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Türkiye'deki profesyonel bir voleybol karşılaşmasında iki takımdan bir tanesi maç sonunda 1 puan aldıysa, diğeri kaç puan almıştır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.01.2020 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020
TÜRKİYE'DEKİ PROFESYONEL BİR VOLEYBOL KARŞILAŞMASINDA İKİ TAKIMDAN BİR TANESİ MAÇ SONUNDA 1 PUAN ALDIYSA, DİĞERİ KAÇ PUAN ALMIŞTIR?

Türkiye'deki profesyonel bir voleybol karşılaşmasında iki takımdan bir tanesi maç sonunda 1 puan aldıysa, diğeri kaç puan almıştır? 27 Ocak tarihli sorusu Türkiye'deki profesyonel bir voleybol karşılaşmasında iki takımdan bir tanesi maç sonunda 1 puan aldıysa, diğeri kaç puan almıştır? cevabı programı izleyenler tarafından sorgulanıyor. İşte, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’in soru ve cevapları…

Türkiye'deki profesyonel bir voleybol karşılaşmasında iki takımdan bir tanesi maç sonunda 1 puan aldıysa, diğeri kaç puan almıştır? 27 Ocak tarihli sorusu Türkiye'deki profesyonel bir voleybol karşılaşmasında iki takımdan bir tanesi maç sonunda 1 puan aldıysa, diğeri kaç puan almıştır? cevabı programı izleyenler tarafından sorgulanıyor. İşte, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in soru ve cevapları…

Türkiye'deki profesyonel bir voleybol karşılaşmasında iki takımdan bir tanesi maç sonunda 1 puan aldıysa, diğeri kaç puan almıştır?

A: 0 puan

B: 1 puan

C: 2 puan

D: 3 puan

Doğru cevap: 2 puan (C)

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