Cam şişe içine koyarak Erzurum'dan Aras Nehri'ne bıraktığınız bir not, hiçbir engelle karşılaşmazsa hangi denize ulaşır? 27 Ocak tarihli Milyoner sorusu Cam şişe içine koyarak Erzurum'dan Aras Nehri'ne bıraktığınız bir not, hiçbir engelle karşılaşmazsa hangi denize ulaşır?cevabı programı izleyenler tarafından sorgulanıyor. İşte, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’in soru ve cevapları…

Cam şişe içine koyarak Erzurum'dan Aras Nehri'ne bıraktığınız bir not, hiçbir engelle karşılaşmazsa hangi denize ulaşır? 27 Ocak tarihli Milyoner sorusu Cam şişe içine koyarak Erzurum'dan Aras Nehri'ne bıraktığınız bir not, hiçbir engelle karşılaşmazsa hangi denize ulaşır?cevabı programı izleyenler tarafından sorgulanıyor. İşte, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in soru ve cevapları…

A: Ege Denizi

B: Karadeniz

C: Hazar Denizi

D: Akdeniz

Doğru cevap: Hazar Denizi (C)