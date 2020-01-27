Cam şişe içine koyarak Erzurum'dan Aras Nehri'ne bıraktığınız bir not, hiçbir engelle karşılaşmazsa hangi denize ulaşır?
Giriş Tarihi: 27.01.2020 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020
Cam şişe içine koyarak Erzurum'dan Aras Nehri'ne bıraktığınız bir not, hiçbir engelle karşılaşmazsa hangi denize ulaşır? 27 Ocak tarihli Milyoner sorusu Cam şişe içine koyarak Erzurum'dan Aras Nehri'ne bıraktığınız bir not, hiçbir engelle karşılaşmazsa hangi denize ulaşır?cevabı programı izleyenler tarafından sorgulanıyor. İşte, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’in soru ve cevapları…
Cam şişe içine koyarak Erzurum'dan Aras Nehri'ne bıraktığınız bir not, hiçbir engelle karşılaşmazsa hangi denize ulaşır? 27 Ocak tarihli Milyoner sorusu Cam şişe içine koyarak Erzurum'dan Aras Nehri'ne bıraktığınız bir not, hiçbir engelle karşılaşmazsa hangi denize ulaşır?cevabı programı izleyenler tarafından sorgulanıyor. İşte, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in soru ve cevapları…
A: Ege Denizi
B: Karadeniz
C: Hazar Denizi
D: Akdeniz
Doğru cevap: Hazar Denizi (C)
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