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Cam şişe içine koyarak Erzurum'dan Aras Nehri'ne bıraktığınız bir not, hiçbir engelle karşılaşmazsa hangi denize ulaşır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.01.2020 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020
CAM ŞİŞE İÇİNE KOYARAK ERZURUM'DAN ARAS NEHRİ'NE BIRAKTIĞINIZ BİR NOT, HİÇBİR ENGELLE KARŞILAŞMAZSA HANGİ DENİZE ULAŞIR?

Cam şişe içine koyarak Erzurum'dan Aras Nehri'ne bıraktığınız bir not, hiçbir engelle karşılaşmazsa hangi denize ulaşır? 27 Ocak tarihli sorusu Cam şişe içine koyarak Erzurum'dan Aras Nehri'ne bıraktığınız bir not, hiçbir engelle karşılaşmazsa hangi denize ulaşır?cevabı programı izleyenler tarafından sorgulanıyor. İşte, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’in soru ve cevapları…

Cam şişe içine koyarak Erzurum'dan Aras Nehri'ne bıraktığınız bir not, hiçbir engelle karşılaşmazsa hangi denize ulaşır? 27 Ocak tarihli sorusu Cam şişe içine koyarak Erzurum'dan Aras Nehri'ne bıraktığınız bir not, hiçbir engelle karşılaşmazsa hangi denize ulaşır?cevabı programı izleyenler tarafından sorgulanıyor. İşte, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in soru ve cevapları…

A: Ege Denizi

B: Karadeniz

C: Hazar Denizi

D: Akdeniz

Doğru cevap: Hazar Denizi (C)

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Erdem Erdem

C

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cevapla 27.01.2020 21:28
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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