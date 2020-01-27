Murat Dalkılıç ve Hande Erçel sessiz kaldı

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel İstanbul gecelerinde yakalandı. Hemen her gün gece gezmesine çıkan ikili bu kez Bebek'te görüntülendi. İkilinin gazetecilerin sorularını yanıtlamadan uzaklaşması dikkat çekti.

Murat Dalkılıç oyuncu sevgilisi Hande Erçel'le İstanbul gecelerindeki turuna kaldığı yerden devam ediyor. Hemen hemen her gün gece gezmesine çıkan ikili bu kez Bebek'teki bir oteldeydiler.

Otelin restoranında yaklaşık dört saat vakit geçiren ünlü çift, mekan çıkışı gazetecilerin sorularına "İyi geceler arkadaşlar. Sağ olun" demekle yetindi.