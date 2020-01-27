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Murat Dalkılıç ve Hande Erçel sessiz kaldı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.01.2020
MURAT DALKILIÇ VE HANDE ERÇEL SESSİZ KALDI

ve   gecelerinde yakalandı. Hemen her gün gece gezmesine çıkan ikili bu kez 'te görüntülendi. İkilinin gazetecilerin sorularını yanıtlamadan uzaklaşması dikkat çekti.

oyuncu sevgilisi 'le gecelerindeki turuna kaldığı yerden devam ediyor. Hemen hemen her gün gece gezmesine çıkan ikili bu kez 'teki bir oteldeydiler.

Otelin restoranında yaklaşık dört saat vakit geçiren ünlü çift, mekan çıkışı gazetecilerin sorularına "İyi geceler arkadaşlar. Sağ olun" demekle yetindi.

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