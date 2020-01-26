Güvercin neden yok, bitti mi? Güvercin yeni bölüm ne zaman?
Star TV ekranlarında yayınlanan Güvercin neden yok, bitti mi? Pazar akşamları yayınlanan, başrollerinde Mustafa Ali Nuroğlu ve Almila Ada’nın yer aldığı Güvercin yeni bölüm ne zaman? Dizinin 8. bölümünün bu akşam yayınlanacağı duyurulmuştu ancak Star TV yayın akışında dizinin tekrarı bulunuyor. Peki, Güvercin bitti mi? İşte yanıtı…
Güvercin yeni bölüm ne zaman? Star TV'nin bu akşam yayınlanması beklenen dizisi Güvercin neden yok, bitti mi? Star TV yayın akışında Güvercin dizisinin tekrar bölümü yer alıyor. Daha önce yeni bölüm fragmanı yayınlanan dizinin bu hafta yayınlanması planlanıyordu. Yeni bölümle karşılaşmayan dizinin takipçileri Güvercin neden yok bitti mi sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar…
GÜVERCİN BİTTİ Mİ?
Güvercin dizisinin 8. yeni bölümünün 2 Şubat Pazar akşamı yayınlanması bekleniyor. Dizinin bitip bitmediğine yönelik bir açıklama yapılmadı.
GÜVERCİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Bedir'in ailesi altınların evden çıkmasıyla darmadağın olmuş; Müslüm ve Nefise de evi terk etmiştir. Kasım, yaşadığı vicdan azabıyla Zülüf'e gerçekleri söylemeye kararlıdır. Kenan'sa peşine düştüğü adamdan, bu işin içinde kimin olduğu bilgisini öğrenir ve Zülüf'e bunu söyleyip söylememenin ikileminde kalır.
Celil ve Kevsa arasındaki ittifak bunca yıl sonra ilk defa sarsılır. Bedir'in evine gelen güzel bir haberle, son günlerde ilk kez mutluluk rüzgarları esmeye başlar; ancak bu mutluluk çok da uzun sürmeyecektir.
Kenan bütün bu açmazların içinde cebelleşirken hayatıyla ilgili çok önemli bir başka gerçeği öğrenecek ve her şeyi sorgulayacak bir aşamaya gelecektir.
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