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1518 yılında Strazburg'da yaşanan salgında yaklaşık 400 kişi haftalarca kendilerine engel olamadan hangisini yapmıştır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.01.2020 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020
1518 YILINDA STRAZBURG'DA YAŞANAN SALGINDA YAKLAŞIK 400 KİŞİ HAFTALARCA KENDİLERİNE ENGEL OLAMADAN HANGİSİNİ YAPMIŞTIR?

1518 yılında Strazburg'da yaşanan salgında yaklaşık 400 kişi haftalarca kendilerine engel olamadan hangisini yapmıştır? 27 Ocak tarihli sorusu 1518 yılında Strazburg'da yaşanan salgında yaklaşık 400 kişi haftalarca kendilerine engel olamadan hangisini yapmıştır? cevabı programı izleyenler tarafından sorgulanıyor. İşte, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’in soru ve cevapları…

1518 yılında Strazburg'da yaşanan salgında yaklaşık 400 kişi haftalarca kendilerine engel olamadan hangisini yapmıştır? 27 Ocak tarihli sorusu 1518 yılında Strazburg'da yaşanan salgında yaklaşık 400 kişi haftalarca kendilerine engel olamadan hangisini yapmıştır? cevabı programı izleyenler tarafından sorgulanıyor. İşte, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in soru ve cevapları…

A: Kahkaha atmak

B: Dans etmek

C: Çığlık atmak

D: Kaşınmak

Doğru cevap: Dans etmek (B)

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