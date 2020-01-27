Bilinen en eski sözlük hangi diller arasındadır? 27 Ocak tarihli Milyoner sorusu Bilinen en eski sözlük hangi diller arasındadır? cevabı programı izleyenler tarafından sorgulanıyor. İşte, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’in soru ve cevapları…

Bilinen en eski sözlük hangi diller arasındadır? 27 Ocak tarihli Milyoner sorusu Bilinen en eski sözlük hangi diller arasındadır? cevabı programı izleyenler tarafından sorgulanıyor. İşte, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in soru ve cevapları…

Bilinen en eski sözlük hangi diller arasındadır?

A: Sümerce ve Akadca

B: Asurca ve Hititçe

D: İbranice ve Arapça

D: Yunanca ve Latince

Doğru cevap: Sümerce ve Akadca (A)