Bilinen en eski sözlük hangi diller arasındadır?
Giriş Tarihi: 27.01.2020 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020
Bilinen en eski sözlük hangi diller arasındadır? 27 Ocak tarihli Milyoner sorusu Bilinen en eski sözlük hangi diller arasındadır? cevabı programı izleyenler tarafından sorgulanıyor. İşte, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’in soru ve cevapları…
Bilinen en eski sözlük hangi diller arasındadır? 27 Ocak tarihli Milyoner sorusu Bilinen en eski sözlük hangi diller arasındadır? cevabı programı izleyenler tarafından sorgulanıyor. İşte, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in soru ve cevapları…
Bilinen en eski sözlük hangi diller arasındadır?
A: Sümerce ve Akadca
B: Asurca ve Hititçe
D: İbranice ve Arapça
D: Yunanca ve Latince
Doğru cevap: Sümerce ve Akadca (A)
kalan karakter 1000
Vegas07
Yav ne konuştun be abiiiiiiii hayattan soğuttun mubarekcevapla 27.01.2020 21:48
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