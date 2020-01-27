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Bilinen en eski sözlük hangi diller arasındadır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.01.2020 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020
BİLİNEN EN ESKİ SÖZLÜK HANGİ DİLLER ARASINDADIR?

Bilinen en eski sözlük hangi diller arasındadır? 27 Ocak tarihli sorusu Bilinen en eski sözlük hangi diller arasındadır? cevabı programı izleyenler tarafından sorgulanıyor. İşte, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’in soru ve cevapları…

Bilinen en eski sözlük hangi diller arasındadır? 27 Ocak tarihli sorusu Bilinen en eski sözlük hangi diller arasındadır? cevabı programı izleyenler tarafından sorgulanıyor. İşte, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in soru ve cevapları…

Bilinen en eski sözlük hangi diller arasındadır?

A: Sümerce ve Akadca

B: Asurca ve Hititçe

D: İbranice ve Arapça

D: Yunanca ve Latince

Doğru cevap: Sümerce ve Akadca (A)

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Vegas07 Vegas07

Yav ne konuştun be abiiiiiiii hayattan soğuttun mubarek

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.01.2020 21:48
orhan orhan

A

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.01.2020 21:46
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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