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19. yüzyılın ortalarında, Osmanlı İmparatorluğu'nda "istiva hattı"ndan söz ediliğinde hangisinden bahsedilmiş olurdu?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.01.2020 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020
19. YÜZYILIN ORTALARINDA, OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA İSTİVA HATTINDAN SÖZ EDİLİĞİNDE HANGİSİNDEN BAHSEDİLMİŞ OLURDU?

19. yüzyılın ortalarında, Osmanlı İmparatorluğu'nda "istiva hattı"ndan söz ediliğinde hangisinden bahsedilmiş olurdu? 25 Ocak tarihli Kim Olmak İster son bölümde sorulan 19. yüzyılın ortalarında, Osmanlı İmparatorluğu'nda "istiva hattı"ndan söz ediliğinde hangisinden bahsedilmiş olurdu? sorusu yanıtı nedir? İşte ATV’nin sevilen yarışma programında merak edilen sorunun cevabı…

19. yüzyılın ortalarında, Osmanlı İmparatorluğu'nda "istiva hattı"ndan söz ediliğinde hangisinden bahsedilmiş olurdu? 25 Ocak tarihli Kim Olmak İster son bölümde sorulan 19. yüzyılın ortalarında, Osmanlı İmparatorluğu'nda "istiva hattı"ndan söz ediliğinde hangisinden bahsedilmiş olurdu? sorusu yanıtı nedir? İşte ATV'nin sevilen yarışma programında merak edilen sorunun cevabı…

19. yüzyılın ortalarında, Osmanlı İmparatorluğu'nda "istiva hattı"ndan söz ediliğinde hangisinden bahsedilmiş olurdu?

A: İran sınırı

B: İpek Yolu

C: Başlangıç meridyeni

D: Ekvator

Doğru cevap: Ekvator (D)

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