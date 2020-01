2013'te ABD'li bir hava yolu şirketinin sefer yapan uçağında bir yolcunun sürekli hangi şarkıyı söylemesinden dolayı uçak acil iniş yapmıştır? 25 Ocak tarihli Kim Milyoner Olmak İster son bölümde sorulan 2013'te ABD'li bir hava yolu şirketinin sefer yapan uçağında bir yolcunun sürekli hangi şarkıyı söylemesinden dolayı uçak acil iniş yapmıştır? sorusu yanıtı nedir? İşte ATV’nin sevilen yarışma programında merak edilen sorunun cevabı…

A: Oops!... I Did It Again

B: My Heart Will Go on

C: U Can't Touch This

D: I Will Always Love You

Doğru cevap: I Will Always Love You