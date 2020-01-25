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2013'te ABD'li bir hava yolu şirketinin sefer yapan uçağında bir yolcunun sürekli hangi şarkıyı söylemesinden dolayı uçak acil iniş yapmıştır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.01.2020
2013'TE ABD'Lİ BİR HAVA YOLU ŞİRKETİNİN SEFER YAPAN UÇAĞINDA BİR YOLCUNUN SÜREKLİ HANGİ ŞARKIYI SÖYLEMESİNDEN DOLAYI UÇAK ACİL İNİŞ YAPMIŞTIR?

2013'te ABD'li bir hava yolu şirketinin sefer yapan uçağında bir yolcunun sürekli hangi şarkıyı söylemesinden dolayı uçak acil iniş yapmıştır? 25 Ocak tarihli Kim Olmak İster son bölümde sorulan 2013'te ABD'li bir hava yolu şirketinin sefer yapan uçağında bir yolcunun sürekli hangi şarkıyı söylemesinden dolayı uçak acil iniş yapmıştır? sorusu yanıtı nedir? İşte ATV’nin sevilen yarışma programında merak edilen sorunun cevabı…

2013'te ABD'li bir hava yolu şirketinin sefer yapan uçağında bir yolcunun sürekli hangi şarkıyı söylemesinden dolayı uçak acil iniş yapmıştır? 25 Ocak tarihli Kim Olmak İster son bölümde sorulan 2013'te ABD'li bir hava yolu şirketinin sefer yapan uçağında bir yolcunun sürekli hangi şarkıyı söylemesinden dolayı uçak acil iniş yapmıştır? sorusu yanıtı nedir? İşte ATV'nin sevilen yarışma programında merak edilen sorunun cevabı…,

A: Oops!... I Did It Again

B: My Heart Will Go on

C: U Can't Touch This

D: I Will Always Love You

Doğru cevap: I Will Always Love You

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