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Guinness Dünya Rekorları'na göre, Veljko Rogosic açık denizde 225 kilometreyi paletsiz olarak ne kadar sürede yüzmüştür?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.01.2020
GUİNNESS DÜNYA REKORLARI'NA GÖRE, VELJKO ROGOSİC AÇIK DENİZDE 225 KİLOMETREYİ PALETSİZ OLARAK NE KADAR SÜREDE YÜZMÜŞTÜR?

Guinness Dünya Rekorları'na göre, Veljko Rogosic açık denizde 225 kilometreyi paletsiz olarak ne kadar sürede yüzmüştür? 25 Ocak tarihli Kim Olmak İster son bölümde sorulan Guinness Dünya Rekorları'na göre, Veljko Rogosic açık denizde 225 kilometreyi paletsiz olarak ne kadar sürede yüzmüştür? sorusu yanıtı nedir? İşte ATV’nin sevilen yarışma programında merak edilen sorunun cevabı…

Guinness Dünya Rekorları'na göre, Veljko Rogosic açık denizde 225 kilometreyi paletsiz olarak ne kadar sürede yüzmüştür? 25 Ocak tarihli Kim Olmak İster son bölümde sorulan Guinness Dünya Rekorları'na göre, Veljko Rogosic açık denizde 225 kilometreyi paletsiz olarak ne kadar sürede yüzmüştür? sorusu yanıtı nedir? İşte ATV'nin sevilen yarışma programında merak edilen sorunun cevabı…

Guinness Dünya Rekorlarına göre Veljko Rogosic açık denizde 225 kilometreyi paletsiz olarak ne kadar sürede yüzmüştür?

A: 20 saat 10 dakika

B: 30 saat 10 dakika

C: 40 saat 10 dakika

D: 50 saat 10 dakika

Doğru Cevap: D: 50 saat 10 dakika

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