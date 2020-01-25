Guinness Dünya Rekorları'na göre, Veljko Rogosic açık denizde 225 kilometreyi paletsiz olarak ne kadar sürede yüzmüştür? 25 Ocak tarihli Kim Milyoner Olmak İster son bölümde sorulan Guinness Dünya Rekorları'na göre, Veljko Rogosic açık denizde 225 kilometreyi paletsiz olarak ne kadar sürede yüzmüştür? sorusu yanıtı nedir? İşte ATV’nin sevilen yarışma programında merak edilen sorunun cevabı…

Guinness Dünya Rekorları'na göre, Veljko Rogosic açık denizde 225 kilometreyi paletsiz olarak ne kadar sürede yüzmüştür? 25 Ocak tarihli Kim Milyoner Olmak İster son bölümde sorulan Guinness Dünya Rekorları'na göre, Veljko Rogosic açık denizde 225 kilometreyi paletsiz olarak ne kadar sürede yüzmüştür? sorusu yanıtı nedir? İşte ATV'nin sevilen yarışma programında merak edilen sorunun cevabı…

Guinness Dünya Rekorlarına göre Veljko Rogosic açık denizde 225 kilometreyi paletsiz olarak ne kadar sürede yüzmüştür?

A: 20 saat 10 dakika

B: 30 saat 10 dakika

C: 40 saat 10 dakika

D: 50 saat 10 dakika

Doğru Cevap: D: 50 saat 10 dakika