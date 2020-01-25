Sol ön kolunda Buz Adam Ötzi'nin dövmesi bulunan oyuncu kimdir?
Giriş Tarihi: 25.01.2020 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020
Sol ön kolunda Buz Adam Ötzi'nin dövmesi bulunan oyuncu kimdir? 25 Ocak tarihli Kim Milyoner Olmak İster son bölümde sorulan Sol ön kolunda Buz Adam Ötzi'nin dövmesi bulunan oyuncu kimdir? sorusu yanıtı nedir? İşte ATV’nin sevilen yarışma programında merak edilen sorunun cevabı…
Sol ön kolunda Buz Adam Ötzi'nin dövmesi bulunan oyuncu kimdir? 25 Ocak tarihli Kim Milyoner Olmak İster son bölümde sorulan Sol ön kolunda Buz Adam Ötzi'nin dövmesi bulunan oyuncu kimdir? sorusu yanıtı nedir? İşte ATV'nin sevilen yarışma programında merak edilen sorunun cevabı…
A: Johnny Depp
B: Leonardo DiCaprio
C: Brad Pitt
D: Keanu Reeves
Doğru cevap: Brad Pitt
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