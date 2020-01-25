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Sol ön kolunda Buz Adam Ötzi'nin dövmesi bulunan oyuncu kimdir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.01.2020 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020
SOL ÖN KOLUNDA BUZ ADAM ÖTZİ'NİN DÖVMESİ BULUNAN OYUNCU KİMDİR?

Sol ön kolunda Buz Adam Ötzi'nin dövmesi bulunan oyuncu kimdir? 25 Ocak tarihli Kim Olmak İster son bölümde sorulan Sol ön kolunda Buz Adam Ötzi'nin dövmesi bulunan oyuncu kimdir? sorusu yanıtı nedir? İşte ATV’nin sevilen yarışma programında merak edilen sorunun cevabı…

Sol ön kolunda Buz Adam Ötzi'nin dövmesi bulunan oyuncu kimdir? 25 Ocak tarihli Kim Olmak İster son bölümde sorulan Sol ön kolunda Buz Adam Ötzi'nin dövmesi bulunan oyuncu kimdir? sorusu yanıtı nedir? İşte ATV'nin sevilen yarışma programında merak edilen sorunun cevabı…

A: Johnny Depp

B: Leonardo DiCaprio

C: Brad Pitt

D: Keanu Reeves

Doğru cevap: Brad Pitt

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