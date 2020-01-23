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Ünlü oyuncu Terry Jones hayatını kaybetti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 23.01.2020
ÜNLÜ OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ

Monty Python isimli komedi grubunun yaratıcısı , 77 yaşında hayata veda etti. Jones, son olarak 2015 yılında hayata geçirdiği 'un yönetmenliğini üstlenebilmişti.

Yönetmen, senarist ve oyuncu 77 yaşında hayata veda etti.

Usta isim Terry Jones'un vefatını ailesi şu sözlerle açıkladı: "Sevilen bir eş ve baba olan Terry Jones'un ölümünü duyurduğumuz için derin üzüntü duyuyoruz. 77 yaşındaki Terry, 21 Ocak 2020 akşamında eşi Anna Soderstrom'un yanındayken hayatını kaybetti. Bunama ile son derece cesur, ama mizah dolu bir savaş verdi...."

Jones, son olarak 2015 yılında hayata geçirdiği 'un yönetmenliğini üstlenebilmişti.

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