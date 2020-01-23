Ünlü oyuncu Terry Jones hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 23.01.2020
Monty Python isimli komedi grubunun yaratıcısı Terry Jones, 77 yaşında hayata veda etti. Jones, son olarak 2015 yılında hayata geçirdiği Boom Bust Boom'un yönetmenliğini üstlenebilmişti.
Yönetmen, senarist ve oyuncu Terry Jones 77 yaşında hayata veda etti.
Usta isim Terry Jones'un vefatını ailesi şu sözlerle açıkladı: "Sevilen bir eş ve baba olan Terry Jones'un ölümünü duyurduğumuz için derin üzüntü duyuyoruz. 77 yaşındaki Terry, 21 Ocak 2020 akşamında eşi Anna Soderstrom'un yanındayken hayatını kaybetti. Bunama ile son derece cesur, ama mizah dolu bir savaş verdi...."
Jones, son olarak 2015 yılında hayata geçirdiği Boom Bust Boom'un yönetmenliğini üstlenebilmişti.
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