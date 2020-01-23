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Haluk Bilginer'in ödül aldığı ‘Şahsiyet’ dizisi Meksika'ya uyarlanıyor

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 23.01.2020
‘ŞAHSİYET’ DİZİSİ MEKSİKA'YA UYARLANIYOR

'e 'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandıran '' dizisi 'ya uyarlanıyor. Ay Yapım, ‘Şahsiyet’in Meksika uyarlaması için Viacom International Studios ile düğmeye bastı.

Ay Yapım, ''in uyarlaması için Viacom International Studios ile düğmeye bastı.

'e Uluslararası 'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandıran proje, 'El Asesino Del Olvido' adıyla yayınlanacak. Dizide Bilginer'in rolünü, ülkenin sevilen oyuncusu Damián Alcázar canlandıracak.

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