Haluk Bilginer'in ödül aldığı ‘Şahsiyet’ dizisi Meksika'ya uyarlanıyor
Giriş Tarihi: 23.01.2020
Haluk Bilginer'e Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandıran 'Şahsiyet' dizisi Meksika'ya uyarlanıyor. Ay Yapım, ‘Şahsiyet’in Meksika uyarlaması için Viacom International Studios ile düğmeye bastı.
Ay Yapım, 'Şahsiyet'in Meksika uyarlaması için Viacom International Studios ile düğmeye bastı.
Haluk Bilginer'e Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandıran proje, 'El Asesino Del Olvido' adıyla yayınlanacak. Dizide Bilginer'in rolünü, ülkenin sevilen oyuncusu Damián Alcázar canlandıracak.
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