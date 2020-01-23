Kuruluş Osman 8. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 8. yeni bölüm fragmanında ipler geriliyor!

Kuruluş Osman 8. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Dizinin son bölümünde, Ertuğrul Bey'in hastalandığı haberi Kayı Obası'nda büyük bir şok etkisi yarattı. Abdurrahman Gazi bu haberin yanı sıra Dündar Bey'e kayı obasının idaresi için vekalet mührünü de getirdi. İşte, Kuruluş Osman 8. bölüm fragmanı izleme sayfası…

Kuruluş Osman 8. bölüm fragmanı dizi takipçileri tarafından merakla bekleniyordu. Her hafta yeni bölümleri heyecanla beklenen Kuruluş Osman'ın 8. yeni bölümü 29 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanacak. Fragmanda Edebali'nin obaya gelişi merak uyandırıyor. Dizinin son bölümünde, Ertuğrul Bey'in hastalandığı haberi Kayı Obası'nda büyük bir şok etkisi yarattı. Abdurrahman Gazi bu haberin yanı sıra Dündar Bey'e kayı obasının idaresi için vekalet mührünü de getirdi. İşte, Kuruluş Osman 8. bölüm fragmanı izleme sayfası…

KURULUŞ OSMAN 8. BÖLÜM İZLE!

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ertuğrul Bey'in hastalandığı haberi Kayı Obası'nda büyük bir şok etkisi yaratmıştır. Abdurrahman Gazi bu haberin yanı sıra Dündar Bey'e kayı obasının idaresi için vekalet mührünü de getirmiştir. Osman Bey ise Salvador'un kurduğu pusu neticesiyle yakalanmıştır. Dündar Bey, vekaleti alır almaz karşısına çıkan bu engel karşısında ne yapacaktır? Osman'ın yakalanmış olması ve bazı Alplerinin şehit edilmesi Bala Hatun'u nasıl etkileyecektir? Osman'ın kurtulması için Edebalı ne yapacaktır?