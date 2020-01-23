Kuruluş Osman 7. bölüm izle! Kuruluş Osman 7. bölüm tek parça izle! - ATV

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 7. bölüm izle! Kuruluş Osman 7. bölüm tek parça izlemek isteyenler dizi hakkında araştırma yapıyor. Her hafta izleyicilerini ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman nefes kesen sahnelerle ekranlara geldi. Dizide bu hafta; Ertuğrul Bey'in hastalandığı haberi Kayı Obası'nda büyük bir şok etkisi yarattı. Abdurrahman Gazi bu haberin yanı sıra Dündar Bey'e kayı obasının idaresi için vekalet mührünü de getirdi. İşte, Kuruluş Osman 7. bölüm izleme sayfası…

Kuruluş Osman 7. bölüm izle! Çarşamba akşamları reyting rekorları kıran ATV dizisi Kuruluş Osman 7. bölüm tek parça izleme sayfası dizinin takipçileri tarafından sorgulanıyor. Sevilen dizide bu hafta heyecan uyandıran gelişmeler yaşandı. Osman Bey Salvador'un kurduğu pusu neticesiyle yakalandı. Dündar Bey, vekaleti alır almaz karşısına çıkan bu engel karşısında ne yaptı? İşte, Kuruluş Osman 7. bölüm izleme ekranı!

KURULUŞ OSMAN 7. BÖLÜM İZLE!

KURULUŞ OSMAN 7. BÖLÜMDEN ÖZEL SAHNELER

Ertuğrul Bey'in hastalandığı haberi Kayı Obası'nda büyük bir şok etkisi yaratmıştır. Abdurrahman Gazi bu haberin yanı sıra Dündar Bey'e kayı obasının idaresi için vekalet mührünü de getirmiştir.

Osman Bey ise Salvador'un kurduğu pusu neticesiyle yakalanmıştır. Dündar Bey, vekaleti alır almaz karşısına çıkan bu engel karşısında ne yapacaktır? Osman'ın yakalanmış olması ve bazı Alplerinin şehit edilmesi Bala Hatun'u nasıl etkileyecektir? Osman'ın kurtulması için Edebalı ne yapacaktır?