Ünlü Türk şef Orhan Yeğen hayatını kaybetti!
ABD'lilere Türk mutfağını tanıtan ünlü şef Orhan Yeğen yaşama veda etti. New York'taki Şip Şak ve Lokanta adlı mekanların sahibi olan Orhan Yeğen, ABD'ye göç eden Türkler'e desteğiyle de biliniyordu.
Amerika'da 42 yıldır yemek işinde olan Türk mutfağının ünlü isimlerinden aşçı Orhan Yeğen geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti.
ABD'ye 1970'lerin sonunda gelen ve New York restoran sektöründe işine olan aşkı nedeniyle 'Deli Orhan' olarak bilinen Türk mutfağının duayen şefi Yeğen'in vefatı Türk Amerikan toplumunu üzdü.
İlk olarak Manhattan 57'nci caddede Deniz adlı bir balıkçı ile sektöre giren Orhan Yeğen, lezzetli yemekleriyle kısa sürede tanındı ve büyük ilgi çekti. Son dönem Manhattan'daki Şip Şak ve Astoria Quens'deki Lokanta adlı iki mekanı ile hizmet veren Yeğen, eleştirmenlerden de tam not almıştı.
Yakınları, Yeğen'in alışveriş yaptığı süpermarkette kalp krizi geçirdiğini ve yapılan ilk müdahaleye rağmen kurtarılamadığını belirtti. Hayata gözlerini 65 yaşında yuman Orhan Yeğen, New York Times başta olmak üzere ABD'nin değişik gazete ve gıda sektörü dergilerinde hakkında kaleme alınan övgü dolu yazılar sayesinde Türk mutfağının tanıtımında önemli rol üstlendi.
Yeğen'in cenazesinin memleketi Adana'da toprağa verileceği öğrenildi.
ORHAN YEĞEN KİMDİR?
Orhan Yeğen, 1955 yılında dünyaya geldi. "Ben Türk mutfağı kültürümden asla ödün vermem" diyen Orhan Yeğen, lokantasının köşesinde bazen müşteri gibi oturan bazen garson olan, bazen vale, bazen şef garson, bazen ahçı gibi mutfakta çalışan bir ustaydı. Aslen Adanalı olan ama iş hayatına İstanbul'da adım atan Yeğen, 1977 yılında Amerika'ya gitti. 2004 yılına kadar çeşitli yerlerde çalıştı. 2004 yılında Şip Şak adlı mekanı kuran Orhan Yeğen, erken saatlerde açtığı dükkanını gece müşterilerini uğurladıktan sonra yine kendisi kapatıyordu. Hızlı masasız servis mantığıyla açtığı dükkanı 2 yıl sonra müşterilerinin ısrarı sonucu restorana çevirmişti. Orhan Yeğen'in açtığı Şip Şak'ın menüsünde paça çorbasından börek çeşitleri ve kokoreçe kadar lezzetler yer alıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Çocuk 18. bölüm fragmanı izle!
- Güzel sunucu ikizlerini kucağına aldı
- Sevenleri şokta! Alperen Duymaz gizlice evlendi
- Tarkan Ekrem İmamoğlu samimiyetinden rant çıktı! Sosyal medya yıkıldı
- Sinem Kobal'dan flaş bebek açıklaması!
- Hekimoğlu 5. yeni bölüm fragmanı yayında mı?
- Ramo 3. bölüm fragmanı izle!
- Türkler Geliyor filmine büyük ilgi! İzdiham yaşandı
- Çağlar Ertuğrul sevgilisiyle şaşırttı
- Miras davasında karar çıktı! İstediğini aldı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul Havalimanı'nda pasaport polisleri turkuazları kuşandı
- Ramo 3. bölüm fragmanı izle! Ramo 3. yeni bölüm fragmanında silahlar çekiliyor!
- 24 Ocak BİM aktüel katalog - BİM aktüel ürünler kataloğunda Huawei Y5 cep telefonu ve Hometech tablet…
- Çocuk 18. bölüm fragmanı izle! Çocuk dizisi 18. yeni bölüm fragmanı geldi mi?
- Hekimoğlu 5. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Hekimoğlu 5. bölüm fragmanı izle!
- A101 aktüel ürünler 23 Ocak kataloğu! A101’de bu hafta sürpriz ürünler satışta!
- İnsandan insana bulaşıyor… Corona virüsü nedir? Corona virüsü nasıl bulaşır?
- Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında? Müslüm Gürses ve Muhterem Nur yaş farkı kaç?
- Müslüm Gürses’in çocukluğunu oynayan Şahin Kendirci kimdir? Şahin Kendirci kaç yaşında, nereli?
- 21 Ocak EDHO bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, bitti mi?
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri öğren | Mülakata nerede gireceğim? İşte 2020 mülakat yerleri!
- Buzağı desteği ne zaman yatacak? 2018 2. dönem buzağı destekleri için tarih verildi!